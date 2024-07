Été 2024 : diktat du bonheur, introspection... 3 livres pour apprendre à mieux se connaître

Alors que l'été est une période propice à la lecture et à l’introspection, voici trois nouveaux ouvrages pour réfléchir à la définition du bonheur, apprendre à mieux se connaître et améliorer ses capacités d'attention.

«Jusqu’ici tout va mal», de Louise Aubery

©Harper Collins

Créatrice de contenu suivie par plus d’un million de personnes sur les réseaux sociaux, Louise Aubery s’est fixé une mission : aider ses abonnés et ses lecteurs à prendre le pouvoir sur leur vie, et leur donner des clés pour sortir du diktat du bonheur. Devons-nous absolument être heureux ? Au fil de son livre «Jusqu'ici tout va mal», un récit inspirant qui développe notre esprit critique et dénote dans le paysage habituel du développement personnel, l’autrice nous incite à nous poser des questions plutôt qu'à chercher à tout prix des réponses.

«Jusqu'ici tout va mal», Louise Aubery, éd. Harper Collins, 224 pages, 12,90€.

«Les supers pouvoirs du zodiaque», de Guillaume Cosnier

©Arcana Sacra

Pour mieux vous connaître, vous pouvez aussi compter sur les astres, et plus précisément sur l’ouvrage de Guillaume Cosnier, baptisé «Les supers pouvoirs du zodiaque», qui offre une approche à la fois profonde et ludique de l’astrologie et de l’étude des signes. Tout en dressant des parallèles avec les références de la pop culture, l’astrologue donne aux lecteurs tous les outils nécessaires pour s'initier à cette discipline et prendre conscience de ses capacités insoupçonnées.

«Les supers pouvoirs du zodiaque», de Guillaume Cosnier, éd. Arcana Sacra, 240 pages, 23,50€.

«Votre attention est votre superpouvoir», de Fabien Olicard

©First

Autre ouvrage de référence pour vous accompagner cet été : «Votre attention est votre superpouvoir», écrit par le mentaliste Fabien Olicard. Alors que nous sommes sans cesse stimulés par les écrans, l’expert revient sur les mécanismes de notre cerveau et nous invite à reprendre le contrôle de notre attention. Rythmé par des exercices, des jeux et des énigmes, ce livre instructif et divertissant s’adresse à tous ceux qui veulent (ré)apprendre à se concentrer, et s'impose comme un précieux guide pour améliorer sa vie quotidienne.

«Votre attention est votre superpouvoir», de Fabien Olicard, éd. First, 216 pages, 18,95€.