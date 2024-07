Le festival Solidays bat son record historique de fréquentation de quelques places

Après trois jours de festivités, les organisateurs du festival Solidays, ont annoncé avoir battu de peu un record de fréquentation, sans pour autant crier victoire.

Alors que Solidays s'est achevé dimanche 30 juin, le festival a annoncé avoir battu de peu son record de fréquentation. Pour sa 26e édition, ce grand rendez-vous, organisé depuis 1999 par l’association Solidarité sida pour soutenir la recherche, a accueilli 260.467 festivaliers sur trois jours entre le vendredi 28 juin et dimanche 30 juin à l’hippodrome de Longchamp.

Une fréquentation record qui devance de peu celle de l’année dernière, et ses près de 260.000 festivaliers.

Un record en demi-teinte selon les organisateurs

Une performance louable que les organisateurs de l’événement ont toutefois relativisée. Le nouveau record «ne cache cependant pas les difficultés de plus en plus nombreuses rencontrées dans l'organisation du festival et ne présente pas une garantie pour l’avenir», ont-ils souligné dans un communiqué.

A la veille de son ouverture, le festival n’affichait en effet pas complet. Cette année, les Solidays ont réuni des artistes tels que Gazo & Tiakola, Mika, PLK, Werenoi, Sam Smith, Pomme, Laurent Garnier, Louise Attaque ou encore Anitta.