Livre audio : Neige Sinno récompensée pour la lecture de son récit autobiographique «Triste tigre»

Ce lundi, l'écrivaine Neige Sinno a été récompensée pour la version audio de son livre «Triste tigre», récit autobiographique sur l'inceste qui a reçu le prix Femina et prix Goncourt des lycéens 2023.

Le prix Ginkgo 2024, qui récompense la version audio d’un roman français contemporain parue au cours du premier semestre, a été attribué ce lundi à l'ouvrage «Triste tigre», écrit par Neige Sinno et lu par la romancière elle-même. «La remise du prix aura lieu le samedi 14 septembre», à Nancy, lors de la 46e édition du festival Livre sur la Place, ont annoncé les organisateurs sur X.

"Triste Tigre" publié à l’origine aux éditions P.O.L et repris dans la collection « Ecoutez lire » de Gallimard, est lu dans cette version audio par l’autrice.



Récompensé par le prix Femina et le prix Goncourt des lycéens 2023, ce récit relate l'histoire d'une petite fille violée à plusieurs reprises entre l'âge de 7 et de 14 ans par son beau-père. Et cette petite fille, c'est elle, l'écrivaine.

Mère de famille de 47 ans, Neige Sinno emmène le lecteur dans sa tête. Elle analyse son traumatisme, sa relation avec son violeur, qui a été condamné à neuf ans de prison, et porte une réflexion sur les conséquences sur sa vie, ainsi que sur le pouvoir et l'impuissance de la littérature.

En moins de 300 pages, elle décortique autant des articles de presse que des ouvrages sur l’inceste et le viol (Christine Angot, Virginie Despentes...), et tente de briser les idées reçues sur le viol, et de dégoupiller littéralement ce qu’elle appelle sa «petite bombe», passant, au fil des pages, du «je», au «nous».

L'année dernière, le jury a sacré «Aux animaux la guerre», l'ouvrage de Nicolas Mathieu lu par Victorien Robert (Actes Sud).