Alien : Ridley Scott regrette de ne pas avoir eu l'opportunité de tourner les suites du film

Dans un entretien avec le site américain Vanity Fair, Ridley Scott a révélé n’avoir jamais eu l’opportunité de réaliser les deux suites d’Alien après le premier film sorti en 1979. Une situation qu’il regrette profondément aujourd’hui.

Un talent mal-récompensé. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Ridley Scott n’a jamais eu l’opportunité de réaliser la suite d’Alien après le succès du premier film sorti en 1979. C’est ce que le réalisateur a révélé dans une interview avec le site Vanity Fair. Une situation qui s’explique par le fait qu’il n’en était qu’au début de sa carrière, et qu’il redoutait de revivre les difficultés rencontrées dans la réalisation de ce premier volet.

«J’étais lent au début de ma carrière. J’aurais dû faire les suites d’Alien et de Blade Runner. On change avec les années. À cette époque, je ne voulais pas revivre la même expérience. Donc James Cameron est arrivé – puis David Fincher – pour Alien», lance-t-il. «Je suis l’auteur de ces deux franchises. La majorité des réalisateurs à Hollywood – certainement ceux qui sont à mon niveau – ne laisse jamais filer ce genre de chose. Mais Alien était le deuxième film de ma carrière, donc je n’avais pas vraiment le choix. Et Blade Runner était mon troisième film. Donc je n’ai pas eu mon mot à dire parce que j’avais des partenaires très durs. C’était mon moment "Bienvenu à Hollywood". On ne m’a jamais parlé, ou demandé, de faire les suites. Vous pouvez imaginer que je n’étais pas heureux», poursuit-il.

À l’automne dernier, Ridley Scott avait déjà partagé sa frustration à propos de «Blade Runner 2049» dont la réalisation a été confiée à Denis Villeneuve. S’il affirme que ce dernier a fait «du bon travail», il avait reconnu qu’il aurait aimé s’occuper lui-même de la mise en scène. Mais, parce qu’il devait réaliser «Alien : Covenant», Ridley Scott avait été contraint d’abandonner la suite de «Balde Runner». «Je n’aurais jamais dû me retrouver à devoir choisir. Mais c’est ce que j’ai été contraint de faire», avait-il expliqué au site Empire.

Ayant appris de ses expériences passées, Ridley Scott a réussi à éviter de vivre une situation similaire avec «Gladiator 2», attendu en salle le 13 novembre prochain, avec Paul Mescal dans le rôle principal, et la présence de Denzel Washington et Pedro Pascal au casting. Âgé de 86 ans, Ridley Scott affiche une des filmographies les plus impressionnantes de l’histoire du cinéma moderne. Il sera également présent en tant que producteur au générique du film «Alien : Romulus» dont la réalisation a été confiée à Fede Alvarez, et qui sera un des films incontournables de l’été 2024 au cinéma.