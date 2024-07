«Beetlejuice 2» de Tim Burton ouvrira la Mostra de Venise

«Beetlejuice 2», la suite du film culte de Tim Burton, va faire l’ouverture de la Mostra de Venise le 28 août prochain.

Un film attendu. La Mostra de Venise, qui se tiendra du 28 août au 7 septembre dans la Cité des Doges, a annoncé ce mardi le nom du film qui fera l’ouverture de sa 81e édition.

«C’est l’heure du spectacle», ont noté ses organisateurs sur le réseau X, annonçant que «Beetlejuice 2» de Tim Burton avait été choisi pour ouvrir le festival le mercredi 28 août hors compétition, saluant «le retour tant attendu de l'un des personnages les plus emblématiques du cinéma».

It’s showtime! #TimBurton’s @Beetlejuice is the Opening Film, #OutOfCompetition, of the #BiennaleCinema2024 #Venezia81! On Wednesday 28 August, the Sala Grande at the Palazzo del Cinema will premiere “the long-awaited return of one of the most iconic characters” of the creative… pic.twitter.com/Va3RVxLQHc

— La Biennale di Venezia (@la_Biennale) July 2, 2024