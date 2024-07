Chez Michou : le célèbre cabaret parisien ferme ses portes pour raisons financières

Véritable institution, le cabaret «Chez Michou», situé au cœur de Montmartre, dans le nord de Paris, va fermer ses portes pour «raisons financières».

Clap de fin. Après 68 ans d’activité, le cabaret parisien «Chez Michou», haut lieu du transformisme, a annoncé sa fermeture définitive sur les réseaux sociaux.

«Nous avons le regret de vous informer que le Cabaret Chez Michou doit malheureusement fermer ses portes pour des raisons financières», peut-on lire sur le compte Instagram de l'établissement, qui a donné sa dernière représentation ce dimanche.

Un liquidateur «sera nommé à partir du 16 juillet 2024, avec pour mission de trouver un repreneur pour notre établissement», ont souligné les responsables.

«Je ne sais pas si le cabaret rouvrira en septembre», s'était déjà alarmée samedi Catherine Catty-Jacquart, la nièce de Michou, fondateur des lieux décédé début 2020. «Le cabaret est en difficulté. On vit au jour le jour. Les réservations ne se remplissent pas pour juillet malgré l'annonce des Jeux olympiques», déplorait-elle encore.

23 salariés

Plus petit cabaret de la capitale, «Chez Michou» employait 23 salariés, en comptant les artistes et le personnel de salle, des cuisines et l'accueil. Ses travestis extravagants y imitaient Sylvie Vartan, Johnny Hallyday ou Dalida.

Shows de drag queens et spectacles transformistes connaissent pourtant un regain d'intérêt ces dernières années, portés par des établissements qui ont su davantage se tourner vers un public jeune et branché, comme Madame Arthur, également situé à Montmartre. Mais cet élan n'a pas profité à Chez Michou.