Eminem annonce la date de sortie de son douzième album

Le douzième album d’Eminen, «The Death Of Slim Shady (Coup De Grace)», sortira ce mois-ci, a annoncé le rappeur sur ses réseaux.

Une arrivée imminente. Après avoir annoncé le 25 avril dernier l’arrivée prochaine d’un nouvel album intitulé «The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)», le rappeur aux quinze Grammy Awards a dévoilé, ce lundi sur les réseaux, la date de sortie de ce douzième opus.

Il sera disponible le 12 juillet, plus de quatre ans après son dernier projet, «Music to Be Murdered By», dévoilé à la surprise générale en janvier 2020.

«Oh m** de. "The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)" 7/12», a ainsi posté la star du rap sur X, anciennement Twitter. Une annonce qu’il a accompagnée d’un mini clip mettant en scène une femme en plein accouchement. Alors que tout ne se déroule pas comme prévu, le bébé est sauvé in extremis avant de se transformer en diable. Une séquence qui promet un retour fracassant.

OH SH*T!!! THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE) 7/12!!! pic.twitter.com/P7R6poa8Mz — Marshall Mathers (@Eminem) July 1, 2024

Nouveau single de l'album disponible ce mardi

En attendant la sortie de «The Death Of Slim Shady (Coup De Grâce)», le second single de l’album sort ce mardi sous le nom de «Tobey», avec Big Sean et Babytron en featuring.

De son côté, le titre de ce douzième opus «The Death Of Slim Shady», fait référence à l'alter ego qu'Eminem s'est créé à la fin des années 1990, à travers son personnage de Slim Shady, sorte de double maléfique dévoilé pour la première fois avec le single «My Name is», extrait de l'album «The Slim Shady LP». Un titre et un album qui ont valu à Eminem ses deux premiers Grammy Awards dans les catégories meilleur solo rap et meilleur album rap.