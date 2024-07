JO 2024 : 3 livres à lire pour se mettre dans l'ambiance et tout savoir sur cet événement mondial

Alors que la France s’apprête à vibrer au rythme des exploits sportifs des athlètes du monde entier, voici 3 ouvrages pour tout savoir sur l’évolution de la place des femmes aux Jeux olympiques, l'histoire de la Team USA, composée cette année de superstars de la NBA, et revivre les plus grands moments des JO d'été.

«Les Femmes aux Jeux», de Julia Solans et Julien Moreau

©éd.Metvox Publications

S’il y a bien un ouvrage à mettre entre toutes les mains, c’est celui de Julia Solans et Julien Moreau, baptisé «Les Femmes aux Jeux, un parcours sinueux depuis 1896». Clair, complet et remarquablement documenté, il retrace 128 ans de lutte et de progrès pour enfin arriver à l'égalité homme-femme, lors de ces JO 2024. Cette édition est en effet la première à afficher une parité sur les quelque 10.000 athlètes en lice. Agrémenté d’une quarantaine de témoignages d’historiens, de spécialistes, de médaillées olympiques et de dirigeantes, ce livre, qui a nécessité plus d’un an de travail, apporte un éclairage précieux sur les mutations de la société et l’évolution de la place des femmes aux Jeux - des bassins, aux courts de tennis, en passant par les pistes d’athlétisme et de ski -, sans oublier de rappeler les principaux défis auxquels elles sont encore confrontées dans leur domaine. Tous deux journalistes et passionnés de sport, les auteurs signent une oeuvre importante peuplée de figures inspirantes.

«Les Femmes aux Jeux, un parcours sinueux depuis 1896», de Julia Solans et Julien Moreau, 320 pages, éd. Metvox Publications, 28€, le 17 juillet en librairies et disponible en ebook.

«Dream team Legacy», d’Elvis Roquand

©éd. Talent

Spécialiste du basket américain, Elvis Roquand profite de cet événement planétaire, qui accueillera les plus grandes stars de la NBA, pour publier «Dream team Legacy», un bel ouvrage qui célèbre l'histoire de la Team USA depuis la légendaire «Dream Team», lauréate des JO de Barcelone en 1992. Richement illustré d’une quarantaine de clichés pleine page, il revient également sur le parcours des légendes de la sélection américaine et dresse le portrait des douze joueurs qui vont fouler les paquets français cet été, dont LeBron James, désormais âgé de 39 ans, Kevin Durant, Stephen Curry, Joel Embiid, Anthony Davis ou encore Jayson Tatum et Devin Booker, pour ne citer qu'eux.

«Dream Team Legacy», d’Elvis Roquand, éd. Talent, 128 pages, 19,90€, le 3 juillet en libraires.

«Légendes des Jeux», de Gérard et Julien Holtz

éd. Gründ

Pour célébrer et raconter les Jeux avec un souci méticuleux du détail, le célèbre journaliste sportif Gérard Holtz s'est associé à son fils Julien, lui aussi passionné d'histoire et forcément biberonné aux images des grands événements sportifs. Père et fils signent ainsi «Légendes des jeux», un livre de 200 pages qui fourmille d'anecdotes surprenantes (mauvais perdants, dopage, féminité douteuse, destins brisés...) et d'histoires passionnantes sur chaque édition, depuis l'Antiquité. Colette Besson, Teddy Riner, Suzanne Lenglen, Tony Estanguet, Alain Mimoun, Laure Manaudou... Les champions tricolores qui nous ont fait vibrer, tout comme les héros handisport, sont bien sûr largement mis à l'honneur dans cet ouvrage grand format, qui donne à voir de magnifiques photos.

«Légendes des jeux», de Gérard et Julein Holtz, éd. Gründ, 200 pages, 35€.