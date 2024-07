Paul Mescal revient sur sa transformation physique pour son rôle dans Gladiator 2

Paul Mescal, nouvelle star de la suite de «Gladiator», attendu en novembre prochain, 24 ans après le premier volet, est revenu sur sa transformation physique pour les besoins du rôle, confiant avoir voulu se mettre dans la peau «d’un guerrier».

Ressentir la force. A l’occasion d’un entretien avec Vanity Fair, l’acteur Paul Mescal est revenu sur son rôle dans «Gladiator 2» de Ridley Scott, suite très attendue du premier volet, porté à l'époque par Russell Crowe et sorti il y a 24 ans. L’acteur, dont la transformation physique a attiré l’attention ces derniers temps, apparaissant très musclé sur les premières photos de tournage dévoilées en juin dernier, a évoqué ce changement corporel, soulignant que l’objectif n’était pas de ressembler à un mannequin aux muscles dessinés mais à un guerrier.

«Je voulais juste être grand et fort et ressembler à quelqu'un qui peut causer quelques dégâts», a ainsi expliqué l’acteur de 28 ans, étoile montante d’Hollywood qui campe dans ce nouvel opus le guerrier et gladiateur Lucius, fils de Lucilla, à nouveau campée par l'actrice Connie Nielsen, et neveu de Commode, interprété par Joaquin Phoenix dans le premier opus.

Alors que son personnage souhaite marcher dans les pas de Maximus, incarné par Russell Crowe dans le premier volet, Paul Mescal a surtout voulu expérimenter le sentiment de force que procure un corps athlétique plus qu’une dimension esthétique, souligne-t-il.

«Je pense aussi que parfois, en recherchant le look parfait, on peut finir par ressembler davantage à un mannequin de sous-vêtements qu'à un guerrier.» Et de poursuivre : «Les muscles commencent à se développer, ce qui peut être considéré comme esthétique dans certains cas, mais il y a quelque chose dans le fait de se sentir fort dans son corps qui suscite un sentiment différent. Vous vous tenez différemment», raconte-il. «Cela a un impact psychologique utile pour le film», a conclu Paul Mescal, qui s’est rendu à la salle de sport pendant plusieurs mois pour se glisser dans la peau de ce guerrier.

Un rôle décroché en 30 minutes seulement

Outre sa transformation, l’acteur a également confié comment il avait décroché le rôle. Et c’est sans sueur cette fois, qu’il a convaincu le réalisateur Ridley Scott, qui n’a pas vraiment hésité avant de lui confier le personnage principal de Gladiator 2, après l’avoir vu dans la série «Normal People».

Il a suffi d’une conversation d’une petite demi-heure pour finir de convaincre le réalisateur, a raconté l’acteur. «Nous avons parlé pendant 20 à 30 minutes. Je voulais qu'il me donne une idée du sujet de l'histoire, nous avons donc passé 15 minutes à parler de cela, puis 10 minutes supplémentaires à parler du sport que j'ai pratiqué dans mon enfance, le football gaélique. Cela m'a peut-être aidé, car j'ai l'habitude d'être physique dans mon corps», a ainsi confié l’acteur à Vanity Fair.

«Je me souviens que deux ou trois semaines plus tard, l'offre m'est parvenue», poursuit-il, notant par ailleurs que «son nez en quelque sorte romain», qu'il précise avoir détesté plus jeune, «est devenu très, très utile quand Ridley a eu besoin de quelqu'un dans "Gladiator 2"».

Depuis, le tournage, commencé en juin 2023, s'est achevé en début d’année. Très attendu, Gladiator 2 sortira en salle le 20 novembre prochain. Pour mémoire, le premier volet, dévoilé en juin 2000, avait décroché cinq Oscars, dont celui du meilleur film et du meilleur acteur pour Russell Crowe.