Benoît Jacquot : le réalisateur mis en examen pour «viols» et placé sous contrôle judiciaire

Ce lundi soir, le cinéaste Benoît Jacquot a été mis en examen pour «viols» sur les actrices Julia Roy et Isild Le besco, et placé sous contrôle judiciaire, a annoncé le parquet de Paris.

Alors que le réalisateur Benoît Jacquot était en garde à vue depuis lundi à la Brigade de protection des mineurs, il a été mis en examen pour les «viols» de Julia Roy et Isild Le Besco, puis placé en détention provisoire.

Le réalisateur Jacques Doillon, lui aussi en garde à vue, a de son côté été relâché pour raisons médicales sans poursuites à ce stade, a indiqué le ministère public.

Concernant Benoît Jacquot, le parquet demandait sa mise en examen pour «viol, agression sexuelle et violences, susceptibles d'avoir été commis entre 2013 et 2018» au préjudice de Julia Roy et pour «viol sur mineur par personne ayant autorité, viol par concubin, susceptibles d'avoir été commis entre 1998 et 2000, et en 2007» au préjudice d'Isild Le Besco.

«Dans les deux procédures, les plaignantes qui ont dénoncé des faits qui ne figurent pas dans la prévention retenue seront contactées personnellement», a souligné le parquet.

Une enquête lancée après la plainte de Judith Godrèche

L'enquête préliminaire avait en effet été déclenchée après la plainte déposée début février par une autre actrice, Judith Godrèche, à l'encontre des deux cinéastes, qui contestent les accusations.

Cette dernière, âgée de 52 ans, avait accusé publiquement début février Benoît Jacquot de viols dans une relation d'«emprise», puis Jacques Doillon d'agression sexuelle, déclenchant une nouvelle tempête dans le #MeToo du cinéma français.

Isild le Besco et Julia Roy, avaient également porté plainte contre M. Jacquot.