«Les Femmes aux Jeux» : un précieux ouvrage qui retrace la conquête de l'olympisme par les femmes

À l'occasion des Jeux olympiques de Paris, Julia Solans et Julien Moreau signent «Les Femmes aux Jeux, un parcours sinueux depuis 1896», un ouvrage qui montre avec brio à quel point le sport est le reflet de la société, et comment les femmes ont dû lutter pour intégrer un univers très masculin.

D'Athènes à Paris, une longue course d'obstacles vers la parité. Alors que les athlètes du monde entier vont converger vers Paris cet été, de nombreux ouvrages mettant à l'honneur les Jeux olympiques ont fait leur apparition dans les librairies.





Mais s'il y en a bien un à mettre entre toutes les mains, c’est celui de Julia Solans et Julien Moreau, baptisé «Les Femmes aux Jeux, un parcours sinueux depuis 1896». Complet, peuplé de figures inspirantes et remarquablement documenté, il retrace 128 ans de lutte et de progrès pour enfin arriver à l'égalité homme-femme, lors de ces JO 2024. Cette édition est en effet la première à afficher une parité sur les quelque 10.000 athlètes en lice.

Agrémenté d’une quarantaine de témoignages d’historiens, de spécialistes, de médaillées olympiques et de dirigeantes, ce livre, qui a nécessité plus d’un an de travail, apporte un éclairage précieux sur les mutations de la société et l’évolution de la place des femmes aux Jeux - des bassins, aux courts de tennis, en passant par les pistes d’athlétisme et de ski -, sans oublier de rappeler les principaux défis auxquels elles sont encore confrontées dans leur domaine.

«pire que ce que nous pensions»

«Nous avons eu l'idée de ce livre il y a plusieurs années. En discutant des prochains Jeux olympiques prévu à Paris, nous avons pensé au fait que les femmes étaient très mal acceptées lors des premières éditions. Puis nous avons creusé le sujet et nous nous sommes rendu compte que l'envers du décor était encore pire que ce que nous pensions», nous a confié Julia Solans, précisant que cet ouvrage «montre l'impressionnante évolution de la place des femmes aux Jeux olympiques, mais aussi dans le sport en général et dans la société».

Pour illustrer leurs propos, les auteurs ont pu compter sur les confidences d'Anita DeFrantz, athlète américaine en aviron et membre du Comité international olympique, d'Alexandra Ledermann (cavalière), de Félicia Ballanger (cycliste), mais aussi sur celles de Chloé Trespeuch (snowboardeuse), Florence Masnada (skieuse), Astrid Guyart (escrimeuse) et Béatrice Barbusse, handballeuse et première femme présidente d'un club sportif professionnel masculin en France, pour ne citer qu'elles.

Ils ont également eu l'occasion de se rendre au Centre d'Études Olympiques à Lausanne «afin d'analyser de nous-même certains documents officiels ayant parfois plus d'un siècle».

Tous deux journalistes et passionnés de sport, Julia Solans et Julien Moreau signent une oeuvre importante et nécessaire qui retrace avec brio la difficile conquête de l’olympisme par les femmes, et qui mériterait bien une médaille.

«Les Femmes aux Jeux, un parcours sinueux depuis 1896», de Julia Solans et Julien Moreau, 320 pages, éd. Metvox Publications, 28€, le 17 juillet en librairies et disponible en ebook.