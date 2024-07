Nino Vella, du groupe Rouquine, est décédé à l'âge de 31 ans

Le compositeur-interprète Nino Vella, membre du groupe Rouquine, est décédé, ce lundi, à l'âge de 31 ans. Les causes de sa mort ne sont pas établies à l'heure actuelle.

Une terrible nouvelle. Âgé de seulement 31 ans, Nico Vella, a été retrouvé mort à son domicile parisien. Compositeur, pianiste et membre du groupe d'électro pop Rouquine, l'homme serait mort dans son sommeil, selon un proche interrogé par Le Parisien. Pour le moment, les causes du décès restent incertaines.

La nouvelle a bouleversé de nombreuses personnes dans le monde de la musique. «Rossinante et Sony Music Publishing France ont l’immense tristesse d’annoncer le décès soudain de notre ami Nino Vella, dont le talent et la virtuosité n’avaient d’égal que sa joie de vivre et son grand sourire», a posté le label sur son compte Instagram, ce mardi.

un compositeur talentueux

Né à Cholet (Maine-et-Loire) en 1992, Nino Vella a connu le succès avec son ami Sébastien Rousselet et leur groupe appelé Rouquine. En 2021, ils avaient remporté un télécrochet musical nommé «The Artist», sur France 2. Le duo totalise des millions de vues sur leur chaîne Youtube. Le morceau «Mortel», le plus connu du groupe, a été regardé par plus de 700.000 personnes sur la plate-forme.

Nino Vella était aussi un compositeur très demandé. Il a notamment écrit pour Patrick Bruel, Gauvin Sers, Eddy de Pretto ou encore les rappeurs Lord Esperanza et Maes.

«C’est le compositeur du moment et je veux le garder pour moi !(...) Nino, c’est un perfectionniste. Il est doué, rapide. J’aime sa franchise et son calme. On passe notre temps à se marrer», expliquait le chanteur Boostee en 2017, dans un portrait signé par Ouest France.

Nino Vella et son compère Sébastien Rousselet devaient réaliser une tournée dans les prochains mois, pour aller à la rencontre des fans du groupe Rouquine.