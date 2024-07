Superman : le fils de Christopher Reeve fera une apparition dans le film de James Gunn

Le fils de Christopher Reeve, inoubliable incarnation de Superman dans les années 1970-1980, devrait faire une apparition dans le film «Superman» de James Gunn, qui sortira dans les salles le 9 juillet 2025 en France.

Hommage émouvant, le film «Superman» de James Gunn aurait ajouté Will Reeve, le fils de la regrettée star de Superman Christopher Reeve, à son casting, selon des reportages locaux de Cleveland, où le tournage est actuellement en cours.

Bien que les représentants de Warner Bros et DC n'aient pas encore confirmé la nouvelle, le jeune Reeve devrait faire une apparition dans le rôle d'un journaliste de télévision, rapporte Deadline, ce qui serait amusant compte-tenu du fait qu'il est, dans la vie, un authentique correspondant d'ABC News.

Le père de Will Reeve, Christopher, disparu en 2004 à 52 ans - et qu’un terrible accident d'équitation avait laissé paralysé du cou aux pieds en 1995 - est indissociable de la franchise Superman, tant il est pour toute une génération l’incarnation la plus iconique du super-héros. Il avait été choisi pour incarner le personnage principal dans le cultissime «Superman : Le Film» de Richard Donner en 1978, et avait ensuite remis la cape rouge dans trois suites, entre 1980 et 1987.

Will Reeve, ici à gauche, au côté de son père en 2004 © Matthew Peyton / Getty Images North America / Getty Images via AFP



Premier volet d'une nouvelle série de films DC supervisée par les patrons du studio James Gunn et Peter Safran, «Superman», qui sortira au cinéma le 9 juillet 2025, suivra le super-héros «alors qu'il cherche à concilier son héritage kryptonien avec son éducation humaine». David Corenswet y endossera le rôle de Clark Kent/Superman, Rachel Brosnahan celui de Lois Lane, et Nicholas Hoult celui du méchant Lex Luthor.

A noter que Will Reeve, ainsi que ses frères et sœurs, Matthew et Alexandra, seront aussi dans «Super/Man : The Christopher Reeve Story», de Ian Bonhote et Peter Ettedgui, un documentaire sur la vie et la carrière de leur défunt père, qui sortira le 9 octobre en salles.