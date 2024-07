La plus ancienne peinture au monde découverte en Indonésie

Une peinture réalisée il y a au moins 50.000 ans a été découverte sur la paroi d'une grotte en Indonésie. Elle représente trois personnages autour d'un cochon sauvage.

Une scène représentant un gros cochon rouge entouré par trois figures humaines et peinte il y a plus de 51.000 ans a été découverte en Indonésie, sur la paroi d'une grotte. Selon une étude parue ce mercredi dans «Nature», il s'agit de la plus ancienne oeuvre d'art figurative au monde.

Bien que d'apparence modeste, le dessin «raconte clairement une histoire qui constitue la plus ancienne preuve de narration» connue, bien antérieure aux peintures rupestres de Lascaux et Chauvet en France, a expliqué lors d'une conférence de presse l'archéologue Adam Brumm, l'un des auteurs de l'étude.

Le précédent record était détenu par une scène de chasse identifiée par la même équipe de chercheurs en 2019, également dans une grotte indonésienne, dont l'âge était alors estimé à près de 44.000 ans.

une nouvelle technique de datation au laser

Pour dater l'oeuvre, les chercheurs ont fait appel à une nouvelle méthode qui utilise des lasers et des logiciels générant une «carte» des échantillons de roche. Cette technique d'ablation au laser est plus précise, plus facile, plus rapide, moins chère et nécessite des échantillons de roche beaucoup plus petits que la précédente méthode, a détaillé l'archéologue Maxime Aubert, de l'Université australienne de Griffith, co-auteur de l'étude.

Elle permet non pas de dater directement la peinture mais les différentes couches des minéraux qui se sont agglomérés dessus au fil du temps. Les chercheurs ont réussi à accéder à la couche la plus proche de la peinture et donc à déterminer finement son âge minimum.

Avant ces découvertes en Indonésie, on considérait que les premières narrations avaient émergé en Europe occidentale, avec notamment la découverte de la sculpture en ivoire d'un l'homme à la tête de lion, vieille de 40.000 ans, en Allemagne.

La date estimée de l'art rupestre d'Indonésien est «assez renversante» car elle est beaucoup plus ancienne que ce qui a été découvert ailleurs, y compris en Europe, a commenté Chris Stringer, anthropologue au Musée d'histoire naturelle de Londres, qui n'a pas participé à l'étude.

Les conclusions de l'étude semblent robustes, mais devront être confirmées selon lui par des datations plus approfondies.