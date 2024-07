Le chef-d'œuvre «Napoléon» d’Abel Gance est de retour en salle à Paris

Le film historique «Napoléon», sorti en 1927 est de retour en salle ce mercredi 10 juillet. Après une longue aventure de restauration, le chef d’œuvre du réalisateur et scénariste Abel Gance est ressuscité presque 100 ans après sa sortie.

Une restauration pharaonique. 16 ans et 4 millions d'euros plus tard, le long métrage «Napoléon» d'Abel Gance ressuscite sur grand écran, près d'un siècle après sa sortie. Reconstruit et restauré par la Cinémathèque française, le film retrace la vie de l'empereur français de sa jeunesse à sa campagne d'Italie.

Avis aux passionnés d'histoire et aux admirateurs de Napoléon. Le film du scénariste et réalisateur français Abel Gance a été restauré entre 2008 et 2022 par Georges Mourier pour la Cinémathèque française.

Soutenu par de nombreux mécènes, dont Netflix, Michel Merkt, la Fondation Gorden Globe et la Fondation Napoléon, le travail méticuleux de Georges Mourier, réalisateur et chercheur, prend tout son sens.

Image tiré de la restauration de Napoléon d'Abel Gance ©Cinémathèque française



Le processus de restauration : un défi colossal

Lorsque l'institution a demandé au chercheur et réalisateur un inventaire des fragments du film en 2007, Georges Mourier s'est immédiatement rendu compte de l'ampleur de la tâche. Éparpillés dans plus de 300 boîtes, qui en deviendront finalement plus de 1.000 grâce au Centre national du cinéma et de l'image animée, les éléments du film ont constitué un véritable puzzle. D'autant plus que vingt-deux versions du film existent, fruit de nombreuses reconstitutions réalisées au fil du temps.

«On a d'abord attendu des années pour être certains que ce soit faisable», se souvient Georges Mourier dans un entretien avec FranceInfo. «Je n'ai pas compté le nombre de rapports d'étape et d'études de faisabilité que j'ai rédigés pour la Cinémathèque française».

George Mourier et Laure Marchaut lors d'une expertise ©Cinémathèque française

La restauration des images ne commence véritablement qu'en 2017. Pendant près de 10 ans, tous les fragments ont été retrouvés, réorganisés, triés et rangés. Il a également fallu attendre les avancées technologiques qui ont permis de restaurer les 600.000 images du film, d'une durée de plus de 7 heures 30.

Du côté sonore, le film est à l'origine muet. Pour le rendre encore plus épique qu'il ne l'est déjà, le compositeur Simon Cloquet-Lafollye a été appelé à la rescousse. Là encore, un travail colossal a été fourni par les équipes musicales.

Près de trois ans de recherches offrent aujourd'hui une expérience hors du commun, inspirée de 100 œuvres classiques et interprétée par 200 musiciens.

Une renaissance historique

Abel Gance est considéré comme l'un des cinéastes les plus influents de la première avant-garde. Son long métrage «Napoléon» est décrit comme l'un des plus grands succès français du cinéma muet. De nombreuses critiques de l'époque ont qualifié cette œuvre comme étant l'apogée de sa carrière.

Albert Dieudonné, interprète de Napoléon dans le film éponyme d'Abel Gance ©Cinémathèque française

Après une avant-première inédite lors de la pré-ouverture du festival de Cannes, l'accueil de ces trois heures de film a été un succès phénoménal. Critiques et invités ont été stupéfaits. Clarisse Gance, la fille d'Abel Gance, a été émue de retrouver le chef-d'œuvre restauré de son père.

L'expérience cinématographique, diffusée en deux parties de 220 et 205 minutes, sera de nouveau en salle dès ce mercredi 10 juillet. Des séances sont proposées dans plusieurs cinémas parisiens : La Cinémathèque française (12e), L'Arlequin, (6e), l'UGC Les Halles, (1er) et le cinéma Pathé Les Fauvettes (13e).