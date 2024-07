Buckingham Palace : l'aile Est ouvre ses portes pour la première fois au public

Pour la première fois de son histoire, le palais de Buckingham ouvre son aile Est au public cet été, à partir du 15 juillet. Les visiteurs auront la chance de découvrir des pièces habituellement inaccessibles, dont la salle donnant sur le mythique balcon où la famille royale salue la foule.

L'intimité de la famille royale à portée de main. L'aile Est du palais de Buckingham sera accessible pour la première fois au public, cet été, à partir du 15 juillet. Lieu habituellement réservé aux propriétaires du palais, cette aile permet de faire de nombreuses découvertes inédites, dont le mythique balcon sur lequel la famille royale salue la foule lors des différentes festivités.

Cependant, il est déjà trop tard pour réserver cette visite exceptionnelle puisque les billets, vendus au prix de 75 livres sterling (environ 88 euros), se sont envolés en quelques heures dès leur mise en vente en avril dernier. Pour rappel, Buckingam Palace ouvre ses portes uniquement en été pour quelques semaines aux visiteurs. Le reste de l'année, il est impossible de visiter dans le palais.

Des découvertes inédites

Environ 6.000 chanceux vont ainsi avoir l'opportunité de parcourir l'aile Est, construite entre 1847 et 1849 pour accueillir la famille nombreuse de la reine Victoria. Les visiteurs pourront admirer le couloir principal, orné de peintures de Thomas Gainsborough, et la salle adjacente au balcon offrant une vue imprenable sur le «Mall», où se rassemble la foule lors des grands événements.

Si les visiteurs ne pourront pas se pavaner sur ce balcon emblématique, ils en apprendront davantage sur son histoire et son importance. Depuis 1851, le monarque et les membres de la famille royale s'y rassemblent pour des apparitions publiques, comme lors de la parade d'anniversaire de Charles III, le 15 juin dernier. Une idée venue du prince Albert, époux de la reine Victoria, qui souhaitait ainsi créer un lien entre la famille royale et son peuple.

Une visite compléte

L'ouverture de l'aile Est marque aussi l'achèvement de plus de cinq années de travaux de rénovation, pour un coût total de 369 millions de livres sterling ( soit environ 436 millions d'euros). Outre l'aile Est, la visite estivale classique, accessible jusqu'à fin septembre, permet de découvrir 19 pièces supplémentaires utilisées par la famille royale pour ses réceptions officielles.

Parmi les trésors à ne pas manquer, le premier portrait officiel de Charles III depuis son couronnement, réalisé par l'artiste britannique Jonathan Yeo sur un fond rouge flamboyant. Pour compléter cette expérience royale, les visiteurs pourront également flâner dans les magnifiques jardins du palais lors d'une visite guidée. Une occasion unique de découvrir l'histoire et la vie de la famille royale britannique.

L'ouverture de l'aile Est du palais de Buckingham constitue une occasion unique pour le public de découvrir l'histoire et la vie de la famille royale britannique dans un cadre somptueux. Si les billets pour cette visite inédite sont d'ores et déjà épuisés, il reste possible de profiter de la visite estivale classique et de ses nombreuses richesses.