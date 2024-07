«Pour une poignée de dollars» : le western de Sergio Leone va avoir droit à un remake

Un remake du western culte «Pour une poignée de dollars», réalisé par Sergio Leone et porté par Clint Eastwood, est en préparation.

Un grand classique du genre. Sorti en 1964, le western spaghetti de Sergio Leone, «Pour une poignée de dollars», qui a révélé Clint Eastwood au grand public, va avoir droit à un remake, en sachant que le film est déjà un remake non-officiel du film japonais «Yojimbo», réalisé par Akira Kurosawa (1961).

Comme le rapporte le site Deadline, ce projet est notamment supervisé par l'Italien Gianni Nunnari, le producteur de «300», le producteur américain Simon Horsman et par la société Jolly Film, qui a produit «Pour une poignée de dollars», mis en musique par le maestro italien Ennio Morricone.

Le nom du réalisateur, la composition du casting, ainsi que la date de sortie de ce remake n’ont toutefois pas encore été révélés.

Deux bandes rivales

Pour mémoire, «Pour une poignée de dollars», qui a bousculé les codes du western traditionnel hollywoodien, est le premier volet de «La Trilogie du dollar», saga comprenant également «Et pour quelques dollars de plus» (1965) et «Le Bon, la Brute et le Truand (1966)».

L'histoire de ce western à l'italienne se déroule à San Miguel, au sud de la frontière américano-mexicaine, où deux bandes rivales, les Baxter, trafiquants d'armes, et les Rojo, qui font de la contrebande d'alcool, se disputent la suprématie de la ville. Jusqu’au jour où un mystérieux cow-boy, «l'homme sans nom» (Clint Eastwood), vêtu d'un poncho, débarque à dos de mulet et s'immisce entre les deux familles pour en tirer profit et les anéantir.