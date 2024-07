Queens of the Stone Age : son leader Josh Homme devant subir une opération chirurgicale d'urgence, le groupe annule ses dates de tournée

Queens of the Stone Age est contraint d'annuler le reste de sa tournée européenne. Son leader Josh Homme doit rentrer aux Etats-Unis pour se faire «opérer d’urgence», a annoncé ce mardi le groupe.

Le groupe de rock Queens of the Stone Age a annulé huit concerts en Europe ce mois-ci, dont un prévu ce mercredi à Vitrolles en France, invoquant la santé de son guitariste et leader Josh Homme.

Selon un communiqué publié ce mardi sur les réseaux sociaux, Josh Homme «doit immédiatement retourner aux États-Unis pour une opération chirurgicale d'urgence». Ils ont ajouté : «Tous les efforts ont été faits pour continuer et jouer pour vous, mais ce n'est plus une option de continuer».

«Les Queens sont désolés de ne pas pouvoir jouer pour vous. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et partageons votre frustration et votre déception.», commentent les membres du groupe.

En juin 2023, Josh Homme avait déclaré au magazine Revolver qu'on lui avait diagnostiqué un cancer un an plus tôt et qu'il avait subi une opération chirurgicale réussie pour le retirer. Il avait confié la place de la musique dans sa lutte contre la maladie.



«Je n'ai rien contre la thérapie», a-t-il déclaré. «Je n'y vais pas parce que je joue de la musique. Au cours des deux dernières années, j'ai suivi de nombreuses thérapies, mais au bout du compte, je sais comment procéder, aller de l'avant avec la religion que j'utilise : la musique.»

Co-fondateur d’un autre groupe, Eagles of Death Metal, dont il est le batteur, Josh Homme est le fondateur du groupe Queens of the Stone Age à qui l’on doit notamment les tubes «No One Knows» et «Go With the Flow». Il en est même désormais le seul membre historique dont les premiers titres remontent à 1996. Dean Fertita, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman et Jon Theodore sont ses camarades actuels. Pour l’heure, il est annoncé sur leur site qu’ils reprendront la route en août.

Parce que le Festival Jardin Sonore de Vitrolles n'est «pas en mesure dans un délai aussi court de remplacer le groupe» ce mercredi 10 juillet, la soirée est annulée dans son intégralité, ont fait savoir les organisateurs. Les détenteurs de billets pour cette date sont invités à se faire rembourser auprès du point de vente.