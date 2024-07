«Shrek 5» : les studios DreamWorks annonce que le film sortira en 2026

Les studios d’animation DreamWorks ont annoncé, ce mardi, la date de sortie de «Shrek 5». Eddie Murphy, Mike Myers et Cameron Diaz prêteront de nouveau leur voix à la version originale.

Le cinquième volet des aventures Shrek sortira le 1er juillet 2026 aux États-Unis, ont annoncé les studios d’animation DreamWorks.

Not too Far, Far Away… @Shrek 5 is coming to theaters on July 1, 2026 with Mike Myers, Eddie Murphy, and Cameron Diaz. pic.twitter.com/3j6ctXpPGu

— DreamWorks Animation (@Dreamworks) July 9, 2024