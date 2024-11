Bridget Jones : Renée Zellweger reprend son rôle de célibataire maladroite et attachante dans la bande-annonce du 4e et dernier volet de la saga

Après des années d'attente, le quatrième film «Bridget Jones», intitulé «Folle de lui», avec toujours l’actrice Renée Zellweger en tête d’affiche, s’apprête à débarquer dans les salles de cinéma. Dans la bande-annonce, la plus maladroite et attachante des célibataires fait un retour qui promet d’être riche en rires et en larmes.

La première bande-annonce de «Bridget Jones : Folle de Lui» a été dévoilée ce mardi. Dans ce quatrième volet de la série de comédies à succès mettant en scène Renée Zellweger, la maladroite et attachante Bridget Jones, désormais âgée de 52 ans, se retrouve à nouveau célibataire, après la mort de son mari Mark (Colin Firth) décédé lors d'une mission humanitaire au Soudan, et doit élever seule deux jeunes enfants. Poussée par ses proches, elle tente de reprendre pied dans sa vie professionnelle et amoureuse.

Réalisé par Michael Morris et écrit par Helen Fielding (autrice des romans éponymes), Dan Mazer et Abi Morgan, ce quatrième (et dernier à en croire la bande-annonce) volet de la saga, qui promet de grands moments d’humour mais aussi d’émotion, interroge la parentalité, le célibat, le deuil, et l’amour à un âge mûr et est marqué par le retour de Hugh Grant (qui interprète l’ancien amant de Bridget) et Emma Thompson (en gynécologue), et la première apparition de Leo Woodall («The White Lotus») dans le rôle du nouvel amour de Bridget.

«Folle de Lui» fait suite à au «Journal de Bridget Jone»s (2001), «Bridget Jones : L'âge de raison» (2004) et «Bridget Jones Baby» (2016), qui ont rapporté ensemble plus de 800 millions de dollars dans le monde (754 millions d’euros).

«Bridget Jones: Folle de Lui» sortira le 12 février 2025 en France.