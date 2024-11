Disneyland Paris lance au printemps 2025 son premier festival de Musique

S'il a pour habitude d'ébahir petits et grands, Disneyland Paris ne cesse de se réinventer. Le parc d'attractions lancera au printemps prochain un festival de musique, avec les plus grands classiques au programme. Une première pour la firme aux grandes oreilles.

Un retour en enfance. Le parc Disneyland Paris lancera au printemps prochain son tout premier festival de musique. L'occasion pour les aficionados des créations de Walt Disney de donner de la voix sur les classiques qu'ils ont chantonné sous la douche pendant des années.

du roi lion à vaïana, de nombreux concerts en live

Le cocktail parfait de nostalgie, de guimauve et de larmes, c'est ce que propose le parc d'attractions Disneyland Paris dès le mois d'avril 2025, en ayant imaginé pour la première fois un festival de musique. Dans différents lieux du célèbre site de Marne-la-Vallée, les visiteurs saisis par l'envie de replonger en enfance pourront découvrir les performances live des chanteurs reprenant les classiques des studios Disney.

Prêts à vibrer comme jamais ? Du 19 avril au 7 septembre 2025, lors du Disney Music Festival*, les Personnages Disney et Pixar seront les vedettes de concerts live et de spectacles de danse célébrant les plus grands tubes Disney !



De l'inoubliable Roi Lion, qui a fait pleurer plus d'un enfant (et leurs parents parfois) au plus contemporain Vaïana, les promeneurs pourront tester leur répertoire musical. Un catalogue de mélodies variées qui feront voyager les spectateurs sous la chaleur de l'Amérique latine avec «Encanto» ou encore dans les rues de la Nouvelle-Orélans, avec les influences jazz de «La Princesse et la Grenouille», le tout aux portes du RER A.

Un spectacle nocturne immersif également au programme

Pour les plus impatients qui ont besoin d'un peu de féérie pour supporter la froideur de l'hiver, Disneyland Paris offrira aux visiteurs dès le 10 janvier un nouveau spectacle nocturne immersif. Un effet «syndrome de Peter Pan», où l'art de raconter des histoires se mêlera aux technologies de pointe pour faire opérer la magie qui caractérise si bien l'univers du père de Mickey Mouse. «Disney Tales of Magic» transformera le célèbre château de la Belle au bois dormant en véritable écran de cinéma, avec un spectacle ayant nécessité plus de 17.500 heures de travail. Un «rêve bleu» aux mille couleurs pour redécouvrir les emblématiques personnages de l'enfance, de Pinocchio à Cendrillon en passant par Vice-Versa pour les jeunes visiteurs.

Avec plus de 200 projecteurs LED, «Disney Tales of Magic» offrira une véritable immersion au coeur des plus célèbres contes. ©Disney

«Ce spectacle est une expérience révolutionnaire, totalement immersive et qui repousse les limites de la technologie. Nous avons combiné des projections en haute définition, des drones, des jeux de fontaines et une bande-son exclusive conçue sur mesure par un orchestre», précise Tim Ludkin, le directeur artistique.

Spectacle immersif «Disney Tales of Magic», dès le 10 janvier 2025 ; «Disney Music Festival», du 19 avril au 7 septembre 2025.