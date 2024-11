Indochine permettra aux fans de rendre hommage à leurs proches décédés lors de sa tournée

Le groupe Indochine a annoncé ce mardi vouloir rendre hommage aux proches décédés de leurs fans, en projetant sur scène les photos des défunts. Un diaporama qui sera diffusé durant la tournée «Arena Tour», lors du morceau «Annabelle Lee».

In memoriam. Indochine va ponctuer sa tournée «Arena Tour» d'une initiative inédite : les fans de Nikola Sirkis pourront diffuser les photos de leurs proches décédés. Un diaporama projeté lors du morceau «Annabelle Lee», comme annoncé sur le compte Instagram du mythique groupe de rock.

un hommage bouleversant

Dans un post publié sur le compte Instagram d'Indochine, le groupe anticonformiste a annoncé vouloir rendre hommage aux proches décédés de leurs fans, en publiant leurs photos sur scène. Des portraits qui auront été envoyés en amont sur une adresse mail fournie par les musiciens, et qui seront diffusés lorsque le titre «Annabelle Lee» résonnera. Une chanson issue d'un poème d'Edgar Poe, où le narrateur évoque la mort de sa femme et l'amour qui perdure malgré la disparition de celle-ci, et qui est extraite du dernier album d’Indochine «Babel Babel», sorti en septembre dernier.

des portraits à envoyer «avant début décembre»

«Vous avez perdu quelqu’un de votre entourage (parent, ami...), vous souhaitez lui rendre hommage. Nous voudrions également avoir une pensée pour eux lors de la tournée», explique le groupe dans une publication. Le communiqué précise que les photos envoyées ne doivent montrer que les défunts. Les fans d'Indochine auront jusqu'à «avant début décembre» pour fournir leurs photos. Une initiative chère à Indochine, qui conclut son émouvant message par «Merci à vous, nous pensons fort à eux», suivi d'un emoji coeur blanc.

Avec leur tournée «Arena Tour», le groupe porté par Nikola Sirkis sera sur scène à 67 reprises à partir du 31 janvier 2025. Si la plupart des 600.000 billets proposés se sont écoulés en quelques heures seulement, Indochine s’arrêtera dans toutes les grandes villes de l’Hexagone, puis à Bruxelles et Lausanne, pour achever son périple musical les 20 et 21 juin, à l’Accor Arena de Paris.