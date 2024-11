Paris Match : à l’occasion de son 75e anniversaire, les photos les plus iconiques du magazine se sont arrachées aux enchères

Le mythique hebdomadaire Paris Match, qui fête ses 75 ans cette année, a mis aux enchères ses photos emblématiques, issues de ses archives, dans le cadre d'une vente organisée par Artcurial. Cette vente a totalisé 241.441 euros soit 256.380 dollars frais inclus.

Un rendez-vous exceptionnel pour les collectionneurs du monde entier. A l'occasion du 75e anniversaire de Paris Match, Artcurial a organisé le 8 novembre 2024, une vente aux enchères consacrée aux photos iconiques du célèbre et incontournable magazine qui mêle actualités et people. Sous le marteau du commissaire priseur Arnaud Oliveux, la vente a totalisé 241.441 euros soit 256.380 dollars frais inclus. Certains lots ont enregistrés de très beaux résultats, notamment la célèbre photo de Jacques Chirac dans le Concorde par Jack Garofalo qui s'est vendue 16.400 euros.

«Depuis 75 ans, Paris Match est l'album photo des Français, capturant des moments qui ont marqué une époque et un pays. Des clichés emblématiques qui ont pris une valeur sentimentale, culturelle et historique, allant du général de Gaulle à Jacques Chirac, des Beatles à Salvador Dali, de B.B. aux femmes afghanes. Ces photos sont un miroir de nos existences et un lien indispensable entre les générations», a déclaré Jérôme Béglé, directeur général de la Rédaction de Paris Match.

«Mohamed Ali contre Floyd Patterson, Las Vegas, 1965», estimation 2.000/2.500 euros. ©Paul SLADE/Paris Match

Intitulée «75 ans d'Histoire du Monde», cette vente a permis de mettre en lumière l'incroyable héritage photographique de Paris Match à travers les icônes et événements qui ont marqué l'actualité mondiale depuis le 25 mars 1949, date de la création de l'hebdomadaire par Jean Prouvost.

Des photos iconiques à partir de 1.300 euros

Quelque 80 images emblématiques étaient au programme de la vente, dont la fameuse photo de Jacques Chirac, alors Premier ministre, en pleine sieste, bandeau sur les yeux et pieds en l'air, à bord du Concorde, prise par Jack Garofalo, le 18 septembre 1987.

«Jacques Chirac, 1987». ©Jack GAROFALO/Paris Match

Estimé entre 4.000 et 4.500 euros, ce tirage argentique postérieur sur papier RC satiné d'après la diapo d'origine, a été vendu 16.400 euros à un collectionneur français. Ce prix est très proche de celui d'un lot similaire qui avait atteint la somme record de 17.000 euros, lors d'une vente organisée à Paris, en mai 2016, par Cornette de Saint Cyr.

Parmi les autres photos célèbres mises aux enchères, on peut citer celles de Patrice Habans, à travers un lot constitué du tirage d'une planche-contact accompagnée de sa vue emblématique des coulisses de l'enregistrement en 1967 du titre «Bonnie and Clyde» par Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg, alors amants, pour l'émission le «Brigitte Bardot Show», diffusée le jour de l'an 1968. Estimé entre 4.000 et 4.500 euros, ce tirage argentique postérieur sur papier baryté à partir du négatif d'origine, a été acquis 8.528 euros par un collectionneur étranger.

«Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg. Paris, 1967». ©Patrice HABANS/Paris Match Planche-contact «Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg. Paris, 1967». ©Patrice HABANS/Paris Match

Dans les «trésors» de la vente, figurait également un diptyque sur le peintre surréaliste Salvador Dali, immortalisé par Tony Saulnier en pleine performance créative, à Cadaquès, en 1965. L'estimation de ces deux tirages argentiques postérieurs sur papier RC satiné d'après la diapo d'origine, avait été fixée à 2.500/3.000 euros. La vente de ces tirages s'est conclue à 8.528 euros pour le compte d'un acheteur étranger.

«Salvador Dali, Cadaquès, 1965». ©Tony SAULNIER/Paris Match «Salvador Dali, Cadaquès, 1965». ©Tony SAULNIER/Paris Match

Selon Artcurial, la vente a mis aussi à l'honneur «Le Paris nostalgique des années 1950, Mai 1968, Harlem et le Bronx des années 1970, le Mur de Berlin» vus par les photographes de Paris Match.

«Mur de Berlin, 1961», estimation 1.300/1.800 euros. ©Jacques de POTIER/Paris Match «Les Beatles, Londres, 1965», estimation 3.000/3.500 euros. ©Philippe LE TELLIER/Paris Match

La vente, qui s'est tenue pendant la foire internationale «Paris Photo», a été précédée par une exposition chez Artcurial, à partir du 5 novembre, à l'Hôtel Marcel Dassault, 7, rond-point des Champs-Elysées.