Réouverture de Notre-Dame de Paris : pourquoi les festivités dureront-elles précisément 8 jours ?

À moins d'un mois de la réouverture de Notre-Dame, le diocèse de Paris a dévoilé le programme des festivités qui attendent les amoureux de la cathédrale. Après une célébration inédite, la première messe du 8 décembre lancera huit jours de célébrations. Un chiffre qui n'est pas déterminé par hasard.

Il est venu le temps de la cathédrale. Alors que Notre-Dame de Paris vient à peine de retrouver sa silhouette après avoir été ravagée par les flammes en 2019, le calendrier de sa réouverture au public se précise. Après un discours d'Emmanuel Macron le 7 décembre prochain, une première messe marquera le début de huit jours de festivités. Une «octave» à la symbolique bien connue des catholiques.

Huit jours pour «l'octave», une tradition catholique

Traditionnellement, l'octave symbolise dans la religion catholique les huit jours qui suivent une grande fête liturgique et destinés à la rendre solennelle. Nombreuses autrefois, aujourd’hui elles ne sont plus que trois : Noël, Pâques et Pentecôte. La réouverture de Notre-Dame étant considérée comme un évènement exceptionnel, la fin des travaux de restauration de l'édifice le plus visité d'Europe aura donc droit à huit jours de messe. «Cette fête de la réouverture de Notre-Dame mérite bien une octave : du 8 au 15 décembre, chaque jour, nous aurons une célébration solennelle avec une thématique particulière», a détaillé l'archévêque de Paris Monseigneur Laurent Ulrich.

Entrée gratuite dès le 8 décembre

Dès le 8 décembre prochain, jour de la messe inaugurale où sera présent le président de la République, l’entrée sera gratuite pour tous les visiteurs, fidèles comme touristes, de 17h30 à 22h seulement. «Nous maintenons inchangée notre position, qui est celle, ancienne et plusieurs fois rappelée, de l’Église qui est en France, sur la nécessaire gratuité d’accès aux églises et aux cathédrales», a rappelé Mgr Laurent Ulrich.

Durant l'octave, une messe journalière sera célébrée à 10h30. Le 13 décembre, la couronne d’épines, l'une des reliques les plus vénérées de Notre-Dame de Paris, reprendra sa place dans la cathédrale. Le 15 décembre marquera de son côté le dernier jour de l’octave, avec une messe célébrée pour remercier les pompiers de Paris, les compagnons et tous ceux qui ont œuvré sur le chantier.

Notre-Dame est rendue au public, mais les travaux se poursuivront encore durant trois ans. Des opérations de restaurations sont toujours au programme, grâce aux 140 millions d’euros restants de la souscription nationale. Il va donc falloir patienter pour voir le joyau de l'île de la Cité libéré de ses échaffaudages.