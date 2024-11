La plus vieille tablette des Dix Commandements bientôt vendue aux enchères à New York

La plus ancienne tablette sur laquelle sont inscrits les Dix Commandements de l’Ancien Testament, sera mise en vente aux enchères en décembre à New York. Elle est estimée à un peu moins de deux millions d’euros.

Un morceau d’histoire. La maison d’enchères Sotheby’s prévoit de mettre en vente la plus ancienne tablette portant les Dix Commandements de l’Ancien Testament, à New York (États-Unis). Estimée entre 950.000 et 1.900.000 euros, elle sera présentée à la vente le mois prochain, le 18 décembre.

La tablette de marbre pèse 52 kilogrammes, mesure 60 centimètres de haut, et a probablement été sculptée au cours de la période romaine ou byzantine, elle serait donc vieille de 1.500 ans.

un seul commandement manquant

Découverte en 1913 au sud d'Israël lors de fouilles ferroviaires, la tablette porte ainsi l’inscription des Dix Commandements sur vingt lignes, en paléo-hébreu.

Néanmoins, l’un des commandements est manquant : l’injonction de ne pas prononcer le nom de Dieu en vain. L’inscription a été remplacée par une ligne prônant le culte du mont Gerizim, «un site sacré spécifique aux Samaritains», explique la maison d’enchères.

«Cette remarquable tablette est non seulement un artefact historique d’une importance capitale, mais un lien tangible avec les croyances qui ont contribué à façonner la civilisation occidentale», affirme Richard Austin, responsable mondial des livres et manuscrits de Sotheby’s.

«En 1943, la tablette fut vendue à un érudit qui reconnut qu’il s’agissait d’un important Décalogue samaritain contenant les préceptes divins essentiels à de nombreuses religions, qui aurait pu être exposé dans une synagogue ou une habitation privée», ajoute la maison de ventes aux enchères.

La pierre sera exposée au public à partir du 5 décembre à New York. En 2023, la plus ancienne bible hébraïque connue avait été mise aux enchères et vendue ensuite pour 38 millions de dollars.