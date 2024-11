Jimi Hendrix : des inédits du guitariste mis aux enchères ce vendredi à l'occasion d'une vente exceptionnelle

Des enregistrements inédits de Jimi Hendrix, ainsi qu’une série de documents rares et des objets ayant appartenu à la star décédée il y a 54 ans, à l’âge de 27 ans, seront mis en vente aux enchères ce vendredi par la maison Propstore.

Une vente prestigieuse. Plus de 50 ans après la disparition en 1970 du légendaire guitariste Jimi Hendrix, la maison Propstore met aux enchères ce vendredi une collection d’objets, de documents et surtout d’enregistrements jamais entendus de Jimi Hendrix, issus de la collection privée de Patricia «Trixie» Sullivan, ancienne assistante personnelle entre 1966 et 1973 du manager de la star, Mike Jeffery.

Parmi les pièces phares de cette vente figure une bande de sept minutes comprenant des versions inédites de quatre morceaux de Jimi Hendrix : «Stone Free», «Up From the Skies», «Ain't No Telling» et «Little Miss Lover». Ces enregistrements n’avaient jusqu’alors «jamais fait surface, circulé ou même été connus pour (leur) existence», note la maison d’enchère Propstore, sur son site. «Ces enregistrements ont un son très différent et sont généralement plus courts que les versions plus connues», précise-t-elle, avant d’ajouter : «On a dit qu'ils sonnaient mieux que les originaux». Les enchères pour cette pépite débuteront à 25.000 livres, sterling mais pourraient atteindre 200.000 livres selon le Guardian.

Outre cette pièce inédite, plusieurs autres bandes provenant de l'enregistrement du single «Burning of the Midnight Lamp» (1967), mais aussi du titre «The Stars That Play with Laughing Sam's Dice» ou encore une cassette contenant des mixages de 11 chansons du premier album du Jimi Hendrix Experience, «Are You Experienced», sorti en mai 1967, seront mis en vente.

Des documents rares également proposés

De nombreux documents conservés par Patricia «Trixie» Sullivan plongeant dans les coulisses de la vie d’artiste mais aussi privée de Jimi Hendrix seront aussi proposés.

Il sera notamment possible d’acquérir des fiches de paie et le tout premier contrat du groupe de l’artiste, le Jimi Hendrix Experience, des itinéraires de tournée et agenda de sessions d’enregistrement, ou encore une note de la maison de disques d'Hendrix l'informant qu'il est expulsé de l'appartement londonien de Ringo Starr, en raison des nombreuses plaintes des autres locataires, note le Guardian.

A noter également, un gilet accompagné d'une lettre d'authenticité signée par le père de Jimi Hendrix sera également mis aux enchères. De quoi ravir les collectionneurs.