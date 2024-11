Lucy : tout savoir sur l’un des plus célèbres fossiles australopithèques, découvert il y a 50 ans

Le Muséum d’histoire naturelle organise ce samedi et dimanche une foule d’activités et d’ateliers passionnants pour toute la famille, à l’occasion des 50 ans de la découverte de Lucy. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce célèbre fossile australopithèque, qui a marqué l’histoire.

La découverte de Lucy il y a 50 ans a été un événement

Il y a cinq décennies, le 24 novembre 1974, le paléontologue français Yves Coppens, l’américain Donald Johanson et le géologue français Maurice Taïeb ont découvert cinquante-deux fragments osseux, au nord-est de l’Ethiopie, dans la vallée de l’Afar. Un événement, puisqu’il s’agit à l’époque du plus vieux et du plus complet squelette d’hominidé ancien connu retrouvé, selon le musée national de la préhistoire, faisant entrer Lucy dans l’histoire, dont certains ont cru qu'elle était l'ancêtre de toute l'humanité.

Lucy a vécu il y a environ 3,2 millions d’années

Provenant de l’espèce australopithèque afarensis, Lucy a vécu il y a 3,2 millions d’années selon la datation de ses ossements. Les 52 fragments retrouvés correspondent à 42 os, dont des fragments du crâne, des parties du bassin, du fémur et des membres supérieurs. Ils ont permis d’avoir une représentation d’environ 40 % de son squelette total, donnant de précieuses informations sur ses proportions corporelles et ses moyens de locomotion.

Elle n’est pas notre ancêtre directe mais plutôt une de nos tantes ou cousines

Malgré ce qui a pu être pensé par certains lors de sa découverte, Lucy n’est pas un ancêtre direct de l’homme. En effet, comme le note le Muséum d’histoire naturelle, elle serait plutôt une tante ou une cousine. Lucy appartient en effet à l’une des neuf espèces d’australopithèques découvertes à ce jour et ne serait pas la plus proche de l’homme. Car si Lucy était bipède, elle pouvait également évoluer dans les arbres, alors que d’autres espèces d’australopithèques ayant vécu à la même époque étaient elles complètement bipèdes.

Lucy doit son nom à une chanson des Beatles

A l’origine et d’un point de vue scientifique, Lucy s’appelle AL 288, en référence à la situation géographique du lieu où elle a été trouvée, A faisant référence à Afar, et 288 renvoyant à la 288e localité explorée. C’est durant le procédé de marquage des os - que les paléontologues numérotent afin de les identifier - que le nom de Lucy a vu le jour. Et pour cause, lors de cette tâche fastidieuse l’équipe écoutait notamment une chanson des Beatles «Lucy in the sky with diamonds». Ces fossiles provenant d’une femme, ils ont donc décidé de la baptiser Lucy, racontait Yves Coppens, décédé en juin 2022.

Elle mesurait 1,10 m

D’après les données de son squelette, Lucy était de petite taille puisqu’elle mesurait environ 1,10 m. Lors de sa mort, elle était âgée de moins de 20 ans. Selon une étude de scientifiques américains datant de 2016, elle serait vraisemblablement décédée en tombant d’un arbre, d’une hauteur d’environ 12 mètres, en raison des fractures observées sur ses ossements.

Lucy est conservée en Ethiopie

C’est sur sa terre d’origine que Lucy demeure toujours. Le fossile original de Lucy est en effet conservé au musée national d’Ethiopie, situé à Addis-Abeba, capitale du pays. Elle y séjourne notamment avec un autre squelette, Selam qui signifie (Paix). Cette petite australopithèque de trois ans, datant de 3,3 millions d’années, a de son côté été découverte en 2000 dans le gisement de Dikika, également situé dans la région d’Afar.