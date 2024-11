«Mon sang» : le très attendu nouvel album de Clara Luciani est disponible

La reine de la pop française Clara Luciani revient ce vendredi avec «Mon sang», un troisième album marqué par l’arrivée de son premier enfant.

Trois ans après le très disco «Cœur», dont elle a vendu 400.000 exemplaires, Clara Luciani dévoile ce vendredi «Mon Sang».

Un troisième album, précédé par les singles «Tout pour moi» et «Romance», comprenant 13 titres entre ballades intimistes et tubes accrocheurs, au travers desquels la brune hypersensible à la voix grave propose une réflexion sur la filiation, un sujet intime puisqu’elle a récemment donné naissance à son premier enfant.

«J'ai écrit ce disque quand j'attendais mon enfant, j'ai eu envie de me présenter à lui en 13 chansons, a-t-elle confié à l’AFP. C'est un disque qui parle beaucoup de liens qui se font, qui se défont, qu'on interroge, des liens amicaux, amoureux, familiaux. C'est aussi l'idée d'aller le plus loin possible dans les origines, que les ancêtres sont là et qu'on les porte en nous.»

Quant au thème de la grossesse, elle a souhaité le traiter dans toutes ces nuances : «J'avais une vision très instagrammable de ce qu'était la grossesse, où tu as des nanas parfaites qui sourient en se touchant le ventre avec des robes à fleurs... En fait c'est pas vraiment ça la vie. Cet album n'est pas mensonger : je la montre telle qu'elle est et le moment de la grossesse tel qu'il est, c'est-à-dire beaucoup plus sombre et profond qu'on peut le penser.»

La transition entre «Coeur» et «Mon Sang» n'a pas été simple, dit-elle. «C’est très difficile pour moi de revenir après un disque qui a été aussi jouissif que ‘Cœur’, a-t-elle confié au Figaro. La tournée avait quelque chose de vraiment festif, tout le temps. Cet album m’avait positionnée en chanteuse qui fait danser. Je suis allée au bout de ce côté paillettes», explique la trentenaire.

Plus d'aspérités

L'artiste de 32 ans, qui sera au cinéma fin décembre à l’affiche de la comédie musicale «Joli joli» de Diastème, a également confié à l’AFP que la couleur musicale de ce nouveau disque s’éloignait de celle disco de «Cœur» pour ressembler plus à «son premier EP (‘Monstre d'amour’) et son premier album (‘Sainte-Victoire’), tout en étant différent. «Il a des sonorités un peu plus italiennes parfois, avec des notes de clavecin, quelque chose plus rock avec plus de place pour les guitares, les basses qui s'effacent un peu. Et puis peut-être un peu plus d'aspérités», analyse-t-elle.

Volontiers plus mélancolique, «Mon sang» n’évoque pas seulement les liens familiaux, puisqu’il y est aussi question d’amitié déçue, comme dans «Chagrin d’ami». L’album se termine par une pépite : «Forget me not», un duo avec le crooner canado-américain Rufus Wainwright.

Clara Luciani sera en tournée dans toute la France à partir du 14 décembre (à Nîmes). Elle sera notamment le 21 janvier à Rennes, le 28 janvier à Lille, le 7 mars à Paris, le 20 mars à Grenoble ou encore le 27 mars à Marseille. Toutes les dates sont à retrouver ici.