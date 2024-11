Shawn Mendes présente «Shawn», son cinquième et nouvel album

Le nouvel album de Shawn Mendes, son cinquième, sort ce 15 novembre. Dans cet opus comprenant 12 chansons aux mélodies accrocheuses, il se livre à cœur ouvert sur ses difficultés personnelles.

Shawn Mendes vient de sortir son cinquième album, un opus très intime intitulé «Shawn». Ecrit et coproduit aux côtés de ses collaborateurs Scott Harris, Mike Sabath, Nate Mercereau et Eddie Benjamin, «Shawn» comprend les tubes précédemment sortis «Heart of Gold», «Why Why Why», «Nobody Knows» et «Isn't That Enough».

Le musicien de 26 ans y partage des histoires des dernières années de sa vie. Comme il l’a confié au NME, en l’écrivant il s’est inspiré de grands auteurs-compositeurs-interprètes comme Joni Mitchell, Bob Dylan et James Taylor.

This album is about letting go of, and remembering who I am. It’s been my own personal medicine.



I hope you love it





Shawn, out now https://t.co/hOQtHqVvvr pic.twitter.com/ZYhMI8VcxH — Shawn Mendes (@ShawnMendes) November 15, 2024

L’album se termine d’ailleurs avec une interprétation de «Hallelujah» de Leonard Cohen. «J’ai posté des reprises de [cette chanson] en ligne sur YouTube quand j’avais 15 ou 16 ans et je n’ai jamais vraiment prêté attention aux paroles, car je n’ai jamais vraiment réussi à saisir le concept de ce qu’il pensait, à savoir l’idée de Dieu et de l’esprit», explique Shawn Mendes. «Et à 26 ans, après avoir vécu ma propre relation avec cela, ces paroles me sont apparues si résonnantes que j’ai senti que c’était le bon moment pour [l’enregistrer]».

Des thèmes très intimes

«Shawn» comprend également la chanson «The Mountain», dans laquelle il parle de sa sexualité : «Tu peux dire que je suis trop jeune / Tu peux dire que je suis trop vieux / Tu peux dire que j'aime les filles ou les garçons / Ce qui te convient.» Un thème qu’il a abordé sur scène à Red Rocks, dans le Colorado, fin octobre, lorsqu'il a déclaré à ses fans : «La vraie vérité sur ma vie et ma sexualité, c'est que je suis en train de comprendre les choses comme tout le monde. Et c'est vraiment effrayant parce que nous vivons dans une société qui a beaucoup à dire à ce sujet. J'essaie d'être vraiment courageux et de me permettre d'être un être humain et de ressentir des choses. Et c'est tout ce que je veux dire à ce sujet pour l'instant.»



L’auteur-compositeur-interprète canadien, à qui l’on doit les tubes «Stitches» (2015), «Treat You Better» (2016) et «There's Nothing Holdin' Me Back» (2017) confie que sa notoriété vécue dès l’adolescence, avait eu un effet dévastateur sur sa santé mentale.

«Après avoir parlé avec mon équipe et travaillé avec un groupe incroyable de professionnels de la santé, il est devenu plus clair que je devais prendre le temps que je n'avais jamais pris personnellement, pour me recentrer et revenir plus fort», avait-il déclaré en 2021, au moment d’annuler sa tournée mondiale «Wonder».

Une catharsis

Il explique que son album «Shawn» a eu un effet cathartique. «Cet album est comme un remède pour moi», a déclaré l’ancien compagnon de Camila Cabello (avec qui il avait notamment sorti en 2019 le tube «Señorita») dans un communiqué. «Il m’a aidé à me reconnecter avec moi-même, me permettant de gérer mes émotions, de trouver la clarté et de me sentir plus fort. Chaque chanson capture un moment de ce voyage, et j’espère qu’elle apportera un sentiment de paix et de joie à tous ceux qui l’écoutent.»

Shawn Mendes dit se sentir aujourd’hui prêt à repartir en tournée. «Je pense qu’il y a toujours une part de moi qui veut aller jouer et faire un show énorme – ce serait tellement d’énergie et tellement amusant, a-t-il confié à In Conversation. Et je ne vais pas laisser ma peur du passé contrôler l’avenir dans ce sens. Donc si cette envie commence à revenir, je ne vais pas la combattre».