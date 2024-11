«Mission Impossible» : ce que l'on sait déjà sur le probable dernier film de la saga avec Tom Cruise

Le prochain film Mission Impossible, récemment renommé «Mission Impossible : The Final Reckoning» arrivera prochainement au cinéma. Date de sortie, casting, intrigue… Voici tout ce qu'il faut savoir sur le long-métrage qui pourrait clôturer la franchise «Mission : Impossible» avec Tom Cruise, 30 ans après son lancement.

«The Final Reckoning» est désormais le titre officiel de «Mission Impossible 8», qui devait initialement être la «Partie 2» de «Dead Reckoning», sorti en 2023. Il est mis en scène par Christopher McQuarrie, de retour en tant que réalisateur et co-scénariste après avoir dirigé «Rogue Nation», «Fallout» et «Dead Reckoning». Il avait déjà collaboré avec Tom Cruise sur la franchise «Jack Reacher» ainsi que sur «Top Gun : Maverick».

L’intrigue

Les détails de l'histoire sont encore pour la plupart secrets, toutefois il est connu que «Mission : Impossible - The Final Reckoning» répondra au suspense laissé par «Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1».

Ethan Hunt et sa fidèle équipe d’espions y pourchassaient un ennemi du passé d'Ethan et une dangereuse intelligence artificielle surnommée «L'Entité», capable de détruire le monde. Le film se terminait sur un cliffhanger avec la mort d'un membre de l'équipe d'Ethan et une course désespérée pour détruire «l'Entité», avant que des parties mal intentionnées ne puissent s’en emparer.

La bande-annonce

La première bande-annonce de «Final Reckoning» (que l’on peut traduire en français par «Le jugement dernier») est sortie le 11 novembre, enthousiasmant les fans tout en les laissant tristes à l’idée qu’il pourrait s'agir du dernier film de la saga avec Tom Cruise, des indices laissant à penser que l'agent s'apprête à se lancer dans son ultime mission.

Pour l'anecdote, Tom Cruise y porte la même tenue que celle qu’il avait lors de son show spectaculaire lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, le 11 août dernier.

Nos vies sont la somme de nos choix. #MissionImpossible - The Final Reckoning, exclusivement au cinéma en 2025. pic.twitter.com/91fnoWCMXU — Paramount Pictures France (@paramountfr) November 11, 2024

Mettant en avant des images des films précédents, la vidéo, qui démarre avec une voix-off prévenant que «nos vies ne sont pas définies par un seul de nos actes. Nos vies sont la somme de nos choix», montre certaines des grandes séquences d'action des précédents films et se termine avec Ethan Hunt (Cruise) demandant à quelqu'un hors écran de lui faire confiance «une dernière fois».

Faudra-t-il faire ses adieux à l'agent très spécial ? Tom Cruise avait pourtant déclaré au Sydney Morning Herald qu'il serait heureux de jouer dans les films «Mission Impossible» jusqu'à ses 80 ans...

Aucune personne impliquée dans le film n'a formellement confirmé que la partie 8 serait la véritable conclusion. Selon The Hollywood Reporter, Paramount souhaite promouvoir ce huitième film comme le «dernier» volet de la franchise, afin de stimuler l’intérêt du public.

100% action

Tom Cruise est connu pour effectuer lui-même la plupart de ses cascades. Et il s’est cette fois donné dans l’eau, sur terre et dans les airs… Comme toujours, les incontournables de la franchise sont à l'honneur : missions périlleuses aux quatre coins du monde, cascades défiant la mort, courses poursuites démentes en voiture, combats au corps à corps et bien sûr les scènes de sprint emblématiques de Tom Cruise, qui sont devenues la marque de fabrique de son personnage depuis le premier opus sorti en 1996 et réalisé par Brian de Palma.

La bande-annonce montre quelques extraits de ces séquences chargées en adrénaline, comme lorsque Hunt et son équipe traquent un sous-marin coulé qui abrite l'IA. Ethan Hunt tente d’y pénétrer pour détruire celle qui est connue sous le nom de «l'Entité», et une nouvelle séquence dans les airs voit Hunt suspendu à biplan.

Le casting

La plupart des acteurs principaux de «Dead Reckoning» reviendront dans la suite, notamment Hayley Atwell dans le rôle de la voleuse Grace, Simon Pegg dans le rôle de l'expert en technologie Benji Dunn, Ving Rhames dans le rôle du hacker Luther Stickell, et Pom Klementieff dans le rôle de l'assassin devenu allié, Paris.

Angela Bassett reprendra son rôle d'Erika Sloane, directrice de la CIA, et Vanessa Kirby celui de la trafiquante d'armes Alanna Mitsopolis au côté de Frederick Schmidt dans le rôle de son frère, Zola. Shea Whigham et Greg Tarzan Davis reviennent également pour incarner les agents du renseignement Jasper Briggs et Degas. Rolf Saxon reprend quant à lui son rôle de l'analyste de la CIA William Donloe du premier film.

Tom Cruise et son équipe seront également rejoints par une poignée de nouveaux personnages interprétés par des visages familiers : la star de «Ted Lasso», Hannah Waddingham, la star de «The Mandalorian», Katy O'Brian, et la star de «Severance». Nick Offerman, ancien acteur de «Parks & Recreation», jouera Sydney, le président des chefs d'état-major interarmées, au côté de la star de «Mindhunter» Holt McCallany dans le rôle de Bernstein, le secrétaire américain à la Défense.

Une sortie retardée

Paramount, qui a gagné plus de 4 milliards de dollars dans le monde grâce à la franchise (dont 790 millions grâce à «Fallout», le volet le plus lucratif) avait entamé le tournage en mars 2022. Ce dernier avait été temporairement interrompu pour la tournée promotionnelle de «Dead Reckoning Partie 1», puis suspendu en juillet 2023 en raison des grèves à Hollywood. La production avait ensuite repris en mars 2024 et s'est finalement terminée en novembre 2024. Paramount souhaiterait présenter le film, dont le budget approche les 400 millions de dollars en raison de retards de production, à Cannes, a rapporté THR.

«The Final Reckoning» sortira en salles en France le 21 mai 2025.