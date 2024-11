«Plus de 1.000 ans d'histoire à illustrer» : Roi Arthur, Tolkien, Peter Jackson... John Howe fait le tour de la Fantasy dans une longue interview

Le spécialiste britannique John Matthews publie Le Grand Livre du roi Arthur. Une immense compilation des récits de la légende arthurienne. Le tout illustré par John Howe, figure de la Fantasy et incontournable spécialiste de l'univers de Tolkien. L'artiste canadien s'est confié à CNEWS.

Une légende parmi les mythes. Bien connu des fans de Tolkien, John Howe se penche sur les chevaliers de la table ronde dans le nouvel ouvrage de John Matthews, Le Grand Livre du roi Arthur (éd. Huginn & Muninn). Une belle occasion d'évoquer sa relation avec le mythe arthurien, ses sources d'inspiration, mais aussi son travail avec Peter Jackson sur la trilogie du Seigneur des Anneaux, pour la série Les Anneaux de pouvoir, tout comme pour le prochain film La guerre des Rohirrim. Une plongée dans le monde imaginaire d'un des plus grands contributeurs à la Fantasy moderne.

Vous avez illustré le nouveau livre de John Matthews, qui rassemble une très grande partie des mythes arthuriens, comme l’avait fait l’écrivain Thomas Malory, six cents ans auparavant. Quel a été votre premier contact avec ces légendes ?

Ça remonte au «Moyen Âge» ! Le tout premier livre de légende arthurienne que j'avais, c’était, quand j'étais ado, une très belle édition illustrée par N.C. Wyeth. Mais je crois que j'ai passé plus de temps à regarder les images qu'à lire les livres. Puis dans les années 1980, j'ai amassé une énorme documentation.

© John Howe/Huginn&Muninn

J'avais envie de commencer un projet sur Merlin, sans doute mon personnage préféré de ce mythe, qui ne s'est jamais fait. Plus tard je suis retourné dans l’univers d’Arthur avec une version d’Yvain, le chevalier au lion que j’ai écrite et illustrée. Et puis c'est avec le livre de John Matthews que l’idée est revenue. Ça fait littéralement des décennies qu'on voulait faire quelque chose ensemble.

Comment s’est déroulée la collaboration avec John Matthews pour sélectionner vos choix d’illustration ?

John est un quelqu’un d’extraordinaire, qui a une connaissance hors pair de ce sujet. Je dois avoir une quinzaine ou une vingtaine de bouquins de sa plume, qui témoignent de son savoir là-dessus. Je lui soumettais tous les croquis pour avoir son avis. J'avais une grande liberté, ce que j'apprécie beaucoup, donc on a surtout tenté d'ancrer ça dans une sorte de moyen-âge non fixé, pas trop «typé».

L’auteur explique avoir voulu moderniser le célèbre roman Morte d’Arthur de Thomas Malory, première synthèse, au XVè siècle, de tous les récits arthuriens. En quoi son œuvre est unique en son genre ?

Malory a voulu faire le tour de la question. Il a voulu faire un peu la Bible arthurienne, en réunissant toutes les histoires qui lui semblaient cohérentes. Il a réussi l'exploit de synthétiser ces récits et les rendre plus ou moins chronologiques à la lecture. Mais il l'a fait à une période où ça commençait déjà à ne plus intéresser les gens. On ne se passionnait plus tellement pour le roi Arthur pendant la Renaissance. On avait d'autres préoccupations.

Malory est ressorti de l'oubli à l'époque des pré-Raphaélites et des Victoriens (XIXe siècle, Ndlr), avec la publication de magnifiques ouvrages illustrés. On peut dire que Malory est le dernier à avoir pris le roi Arthur au sérieux. Ce qui est étonnant à propos de cet auteur, c'est qu'il a eu une vie assez trouble, qui tranche avec le contenu de son livre et ses récits d'honneur et de gloire. De plus, son identité exacte est encore l’objet de vifs débats. Il s’est décrit comme un «chevalier prisonnier», et il semblerait effectivement qu’il fut incarcéré un temps pour les délits importants, et aussi par persécution religieuse.

Le mythe arthurien est un récit qui traverse les époques, bien avant l’an Mille, et sur des siècles. Comment représente-t-on de telles histoires quand on cherche à leur donner une cohérence historique ?

La légende arthurienne, c'est tout le moyen-âge, depuis le sixième siècle si on prend les plus anciens textes, jusqu'au début du 15e avec Sir Thomas Malory. On peut même remonter à l'Arthur «historique», qui aurait pu servir de prétexte au fleurissement de tous ces récits. C'est littéralement plus de 1.000 ans d'histoire, ce qui est extraordinaire.

© John Howe/Huginn&Muninn

Il y a une vraie évolution dans le contexte, dans les costumes, dans les armures. Galahad par exemple est une invention relativement récente par rapport à d'autres personnages comme Merlin, qui sont des archétypes tellement plus anciens. Il y a donc une liberté extraordinaire pour représenter cela, d'une manière non pas historique, mais inspirée d'une de ces périodes.

En parlant de période historique justement, votre représentation d’Excalibur, plantée dans le rocher, ressemble plus à un glaive de gallo-romain qu’une longue épée du moyen-âge, comme on le voit souvent. Pourquoi l’avoir dessinée comme ça ?

Pour l'origine de l'épée qu'on tire de la pierre, j’ai voulu faire une version romantique de la découverte du fer. Donc le fer que l'on sort de la pierre, pour faire justement des épées, et qui étaient bien plus performant que le bronze ou le cuivre. Sans vouloir remonter à une historicité précise, j'ai voulu évoquer l'idée que cette épée évoquerait l’une des épées fabriquées vers les origines du fer. Ceci dit, nous restons bien sû dans l’imaginaire. Je ne voulais surtout pas mettre une épée du XVe siècle, qui est un peu l'image standard. C'est toujours périlleux, car la recherche d'archétypes vous amène vers les récifs du stéréotype. Il faut tenter non pas l'originalité à tout prix, mais quelque chose de ressenti auquel on croit et dans lequel on peut défendre une démarche artistique.

Avez-vous un chapitre, un récit de la légende arthurienne qui vous fascine plus qu’un autre ?

Tout ce qui touche aux merveilleux évidemment, tout ce qui est en bordure du conte, tous ces mondes qui sont évoqués, comme l’histoire du Chevalier vert, est absolument fascinant. Il y a un fil rouge à travers la légende arthurienne, avec la Table Ronde, l'amour chevaleresque, qui sont des contes encapsulés dans une certaine conception de l'époque.

Cependant, en dehors de ces châteaux étincelants et ces preux chevaliers, qui sont un peu la caricature qu'on a pu en faire par la suite, il y a un monde qui relève du naturel, qui relève de l'indompté, de l'indomptable et du dangereux, qui se trouve autour de tous ces archétypes. C'est dans la forêt, c'est au-delà des mers… Et tous ces mondes-là me plaisent énormément.

Pour vos illustrations concernant le mythe arthurien, avez-vous une source d'inspiration préférée, que ce soient les lieux, ou des artistes du passé ?

J’ai beaucoup de plaisir à visiter les lieux, et Dieu sait qu'il y en a. On dirait qu'il y a un siège d'Arthur ou une pierre de Lancelot un peu partout. Finalement, c'est comme si les aspérités du paysage avaient cette habitude d'accrocher des petits bouts de ces légendes et de les déposer par anecdotes, par explications ou par contes populaires un peu partout en Europe. Il y a aussi des choses absolument merveilleuses dans la sculpture.

© John Howe/Huginn&Muninn

En Italie par exemple, en Émilie-Romagne, à Modène, il y a des bas-reliefs du XIIe siècle qui sont incroyables, qui évoquent des contes très précis du roi Arthur. L’iconographie arthurienne est riche et fabuleusement variée, et cela sur les siècles. Mais ceux qui m’inspirent sans doute le plus, ce sont les Préraphaélites (mouvement artistique né en Angleterre vers 1850, Ndlr). Pas forcément pour le détail, mais plutôt pour l'esprit.

Vous citez souvent Excalibur, de John Boorman, comme l’un de vos films préférés sur Arthur, et notamment sa représentation de Merlin. Pour quelles raisons ?

Déjà, Alec Guinness, qui joue Merlin, est un comédien extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire dans ce film, c’est qu’il est le premier traitement moderne du mythe arthurien, qui sortait de l'époque d'Errol Flynn et des preux chevaliers en technicolor, et qui nous lançait dans quelque chose d'un peu plus sombre, plus violent.

Bien sûr, les costumes – en dehors des armures - conçus en pleine période hippie, sont devenus insupportables. Mais c'est un film qui m'a beaucoup impressionné à l'époque, on entre dans un conte, véritablement.

Certains auteurs, comme Emannuele Arioli, avec son chevalier au dragon, continuent de à découvrir de nouvelles sources, de nouveaux récits ou héros venus de toute l’Europe. Comment expliquer que cette légende traverse ainsi le continent entier ?

Déjà, la notion de plagiat n'existait pas à cette époque. On recopiait volontiers les auteurs plus anciens, quelle que soit leur origine, d’ailleurs, citer une source ancienne était gage de sérieux... Le fait de raccrocher ça ensuite à des faits historiques leur conférait une légitimité indéniable. Dire qu'«en ces temps-là c'était ainsi» permet à la fois de faire une évocation des temps héroïques, même si les gens qui écoutaient savaient pertinemment qu’ils étaient révolues, mais aussi de rajouter une forme de lyrisme historique.

Et le simple plaisir de conter des histoires, puisqu’on trouve des légendes arthuriennes un peu partout, jusqu’aux abords des pays slaves et nordiques. On retrouve cette légende en Angleterre évidemment, et jusqu'en Espagne et au Portugal. Avec toutes les histoires qui relient le roi Arthur au prêtre Jean, nous voyageons jusqu'aux Indes, c’est-à-dire l’Orient encore mal connu, pays de tous les possibles merveilleux. «Hic svnt dracones…» Chassez le merveilleux, il réapparaîtra un peu plus loin, il n’y a qu’à suivre les rumeurs de licorne, par exemple.

La représentation de ce mythe, sa portée, ont évolué avec le temps ?

Je crois que la culture s'est réappropriée les mythes arthuriens. Il y a une époque où les textes étaient traduits un peu «à la médiévale», très loin d’une traduction véritable des textes anciens.

Il existe de très bonnes traductions de Chrétien de Troyes, dans les années 1900, qui sont vraiment très belles, avec tout ce lyrisme que l'on retrouve chez Tolkien, justement. La légende arthurienne était utilisée à des fins politiques et colonialistes. À travers les âges, on y puisait ce qu'on voulait, y compris au niveau politique et moralisateur. À chaque medaille, son revers. Mais, à chaque époque ressurgit une représentation différente de ce mythe, mais dont le succès ne se dément pas. D'une part, parce que c'est prenant, ça nous fait rêver. C’est inspiré et inspirant jusqu'au dénouement. C’est une envie de raconter des histoires profondément humaine. Puis il y a aussi tout ce qui nous touche, la tragédie, l'amitié, la fidélité, la bravoure, toutes ces choses qui sont du domaine de la verité poetique et qui nous touchent de façon intime. Cela a été parlant à l'époque, et ça l'est toujours.

C’est le lot de tous les héros mythiques ?

Comme pour tous les héros légendaires qui sortent de l'histoire - Robin des bois, Guillaume Tell… - je crois qu'on y colle l'étiquette que l'on veut dès que ça peut servir une cause, noble ou non. Les héros légendaires sont toujours syncrétiques. Saint-Georges, qui à l’origine était un soldat du Cappadoce dans l’armée romaine, martyr en Syrie-Palestine, est devenu un chevalier affublé d’un dragon (et d’une princesse), symbole de l'Angleterre et de la Géorgie.

©John Howe/Huginn&Muninn

Ils accumulent des traits, des caractéristiques au fil des âges et au fil des histoires, ou des besoins auxquelles ils permettent de répondre à un moment donné. Il y a toujours de grands débats, comme autour du vrai roi Arthur qui aurait vécu ici et qui aurait fait cela, nous cédons volontiers aux sirènes de l’évhémérisme (doctrine selon laquelle les dieux de la mythologie étaient des personnages humains divinisés après leur mort, Ndlr)… Mais à la limite, ce n’est pas très important de savoir qui est le vrai Arthur, s'il y en avait un. Ce qu'il est devenu dans l'imagerie populaire pendant des siècles, est beaucoup plus parlant et beaucoup plus intéressant qu'un hypothétique chef de guerre anglais qui aurait existé.

De nombreux adolescents en France ont fait la connaissance de votre travail avec les Livres dont vous êtes le héros, dont vous aviez illustrer la collection «Quête du Graal» justement. Comment est née ce projet dans les années 1980 ?

C’était une belle occasion pour moi de donner libre cours à toutes mes envies d'héroïc fantasy, (en cherchant quand même un peu de réalisme historique pour ces grosses armures). C'était plutôt un prétexte pour aller faire quelque chose d'un peu extravagant mais j'ai beaucoup aimé travailler sur ces Livres dont vous êtes le héros. J'ai fait sept couvertures, et il m'arrive très souvent que les gens les amènent en dédicaces, plus de trente ans après.

Vous êtes surtout connu pour vos illustrations des œuvres de Tolkien. De quel univers vous sentez-vous le plus proche ?

Je les aborde en parallèle et de façon différente. Tolkien, c'est clairement de la fantaisie. De son côté, la légende arthurienne c'est ce mélange d’histoire et de légendes. Un mélange toujours fascinant puisque c'est en général bien ancré non seulement dans le visuel, mais aussi les préoccupations d'une époque, qui font évoluer ces légendes. Il y a aussi les classiques de Chrétien de Troyes et ses multiples déclinaisons.

Vous évoquez la nature omniprésente dans le mythe arthurien, l’idée que le mystère et le merveilleux peut surgir dès que l’on sort des villes, des châteaux. Est-ce un lien avec l’univers de Tolkien, dans lequel la nature revêt elle aussi une grande importance ?

C'est très important. Je crois que de nos jours, alors que nous sommes tous des habitants d'une vie, d'une époque bien scientifique, tout ce savoir ne nous prémunit pas contre les désastres que nous sommes en train de causer. Je crois qu'il y a un côté écologique dans cette appréciation de la nature, dans cette idée que la nature est vraiment vivante, et qu’une forme d’harmonie doit gérer le tout, nous y compris. Le domaine du merveilleux, c'est la forêt sombre, la côte sauvage, la nature qui n'a pas besoin de nous, où je trouve énormément d'inspiration.

Il y a un côté écologique dans cette appréciation de la nature, dans cette idée qu'elle est vraiment vivante, qu'elle n'a pas besoin de nous

À l'époque arthurienne, ce monde sauvage et magique est ce qui est au-delà de la lumière du feu, ou que l'on ne perçoit pas depuis la sécurité du château. Je ne dis pas evidemment que les gens vivaient dans une sorte de peur de l’inconnu, mais l’extraordinaire et le merveilleux etaient encore du domaine du désordre, le domaine des hommes sauvages, des géants, des nixes, des dragons…. Le monde inconnu est plus vaste que le monde connu.

Pour la Terre du Milieu, la magie est présente dans le monde, mais menacée. L’industrialisation et non pas la nature représente le danger et la perte. Tolkien a une attitude plutôt conservatrice de la nature. Toutes ses évocations de la nature dangereuse sont l'incarnation de son envie de permettre à la nature se défendre, de lui permettre de se battre au lieu de subir. Les Ents, par exemple, ce sont les arbres qui se défendent.

Vous racontez que, venu du Canada à Strasbourg à 20 ans, vous avez été séduit par le gothique et le moyen-âge. La Nouvelle-Zélande, lors du tournage des films de Peter Jackson, vous a aussi influencé. Peut-on dire que pour connaître vos influences, il faut suivre vos pas ?

Oui en grande partie. Ces dernières années, depuis les séjours en Nouvelle-Zélande pour la trilogie du Seigneur des Anneaux au cinéma, j'ai énormément de paysages des antipodes en tête. Il y a deux façons d'utiliser les images dont on a besoin pour peindre. Soit ça correspond graphiquement à quelque chose que l'on cherche, soit ça correspond émotionnellement à ce qu'on veut communiquer. Lorsque les deux se conjuguent, on a quelque chose qui est à la fois crédible d'un point de vue visuel mais aussi parlant d'un point de vue émotionnel. Il ne suffit pas de faire des belles montagnes pour avoir un dessin réussi, mais des belles montagnes qui évoquent pour l'artiste un sentiment puissant, au-delà de la simple communication purement visuelle. Il y a alors des chances que ça évoque des souvenirs forts dans la vie des gens qui regardent.

De mon côté, j'ai une préférence pour les paysages tout au nord ou tout au sud, là où il n’y a plus d'arbres, là où tout est minéral, comme l'Islande ou les îles Faeroe. Je remercie le hasard qui nous a amenés en Nouvelle-Zélande. Ce sont des paysages qui sont tellement extraordinaire qu'on peut presque disparaître dedans.

Est-ce le hasard si vous êtes devenu un spécialiste des légendes médiévales et de la Fantasy ? Votre style et votre imaginaire auraient-ils été différents sur un autre continent ?

Probablement. Je suis très lent à apprendre les cultures anciennes ou étrangères. Ça me prend du temps. Donc si j'avais été travailler ou vivre en Inde ou ailleurs au Népal ou Dieu sait où, il y aurait certainement eu une grande influence dans mon travail. Nous sommes le fruit de beaucoup de choses. Les hasards de la vie vous mènent quelque part, et puis là, à votre grande surprise, vous êtes touché par quelque chose dont vous ne souteniez même pas l'existence. Et je crois que c'est un peu la nature même de l'inspiration, c'est qu'on ne sait pas exactement d'où ça vient.

Entre vos travaux sur la Terre du milieu, le mythe arthurien, vos documentaires…Vous êtes désormais considéré comme l’un des plus grands illustrateurs du genre de la Fantasy, qui n’en finit plus de se développer et de trouver de nouveaux fans. Quel regard portez-vous sur cette communauté toujours plus large à travers le monde ?

Je suis ravi, personnellement, puisque tout ce qui peut promouvoir le partage et l'échange, surtout lorsqu'il s'agit de choses pour lesquelles les gens sont passionnés et qui relèvent de la fiction, je trouve ça super réjouissant. Les grands fans, ça n'est jamais écrit sur leur front ce qu'ils aiment. Du coup, on fait des découvertes, on rencontre des gens. C'est toujours chaleureux et c'est parfois absolument passionnant. On bénéficie à notre époque de tout ce travail, de tous ces historiens et archéologues extraordinaires qui nous ont rendu compréhensible cette matière qui fait la Fantasy.

Le Moyen-Âge est la plus grande fan zone du monde

Pour moi, le Moyen Âge, c'est la plus grande fan zone du monde. Il y a de tout, des passionnés des costumes, du guerrier viking au dandy renaissance, en passant par des druides et des cosplayeurs les plus farfelus. Il y a les historiens sérieux qui patrouillent leurs lopins de terre avec beaucoup d'assiduité. Et il y a les «sans domicile fixe» : les artistes qui s’y promènent au hasard guidés par l’instinct et l’envie. Cet univers de la fantasy et comment les gens le font vivre, c'est comme une espèce de vaste royaume dans lequel la seule chose qui nous intéresse, nous, en tant qu'artistes, c'est la vérité poétique. Tout ce qui est historique, c'est à prendre ou à laisser selon l'humeur.

Ces univers et ces codes sont désormais reconnaissables par tous. Vous avez-vous même participé à ce que certains «piliers» de la fantasy – on pense au Balrog, aux orcs, à Gandalf – deviennent des archétypes. Pourquoi certaines représentations imaginaires finissent par s’imposer au plus grand nombre jusqu’à passer dans l’inconscient collectif ?

Ça ne date pas d'hier. George Lucas a fait réviser le scénario de la Guerre des Étoiles par Robert Campbell, le spécialiste des mythes qui postulait que quasiment tous les héros mythiques, quelles que soient l'époque ou la culture, suivent toujours le même parcours. Le voyage du «héros aux mille visages». Ils ont coché toutes les cases. De l’évolution du héros, élevé sans parents, qui ne connaît pas son père, qui rencontre le guide spirituel, qui doit affronter la mort, et souffre d’une blessure profonde, ils y ont tout mis. Que ce soit cette figure du héros ou les symboles qu'on retrouve dans la Fantasy, comme le cerf blanc de Harry Potter. Je crois qu'il y a deux façons de le faire. Il y a la façon un peu superficielle, où l'on colle des éléments porteurs dans un scénario, puisque ça fait bien dans le décor, mais il y a aussi la possibilité d'aller chercher des choses qui ont un sens, qui ont du coffre, qui ont de l'histoire, qui donnent le sentiment que ça faisait partie d'une vision du monde à une époque donnée. Ce sont ces images-là qui résonnent chez les gens.

Les insérer dans une histoire de la fantaisie moderne, ça semble logique, puisqu'on va puiser de toute manière dans les souvenirs de lecture d'enfance ou ultérieures. Je crois que ça fait partie de ce désir d'épaisseur de la part des auteurs modernes. Donc, on est à la fois dans un univers extrêmement riche, mais qui n’est pas à l’abri d’une grande superficialité. L’archétype et le stéréotype sont faciles à confondre.

Pourquoi certaines représentations s'imposent par rapport à d'autres ?

Je crois que d'une part, c'est un peu inévitable que des images s'associent à des thèmes ou des textes. La compréhension, le ressenti et l’empathie passent tout aussi bien par mots ou par images. C'est une question qui me travaille beaucoup : pour quelles raisons certaines images collent et d'autres disparaissent ? Si on pense à Alice au Pays des Merveilles, les images les plus fortes qui sont restées jusqu'à maintenant, ce sont les toutes premières illustrations de John Tenniel, au XIXe siècle. Alors qu'il y a pléthore d'artistes, tous plus doués les uns que les autres qui l'ont illustrée ensuite. Donc, il y a quelque chose dans l'association d'une image et d'un texte ou d'un thème qui nous échappe, mais qui fonctionne à un niveau paraconscient, presque métaphysique, en quelque sorte. Les deux deviennent indissociables. Et à ce moment-là, les deux passent ensemble dans la culture populaire. Et ce passage dans la culture populaire, je trouve toujours ça fascinant : qu'est-ce qui fait que l'on sait tous à quoi ressemble un dragon, alors que ça n'a jamais existé, et que personne n'en a jamais vu. Donc, ces images, syncrétiques et multiformes, qui sont construites par la conscience collective au fil des millénaires me questionnent beaucoup.

Si la Fantasy est un genre désormais reconnu en France, il a longtemps pâtit d'un certain mépris. Récemment encore, pour lire Tolkien, il fallait aller au rayon enfant, contrairement aux pays anglo-saxons ou se genre a toujours été pris au sérieux. Comment l'expliquez-vous ?

Je crois que Descartes est passé par là, pour commencer. Et puis, le monde de la littérature, en France, s'est toujours très bien défendu en s’institutionalisant. Les défenseurs de la grande littérature ont écarté toute autre forme de littérature en sous-genre, un peu comme le français a oblitéré les autres langues sur son territoire. (Le même phénomène s’applique aux langues – on relègue au statut de dialecte, donc de sous-langue, toutes les langues sauf l’officielle.) Il n'y avait qu'une forme de littérature, qui avait ses lettres de noblesse.

De manière typiquement francophone, c'est le mot qui est noble, et l'image vient servir le mot. C'est un peu inférieur, et on en souffre encore. Le redressement a commencé avec la BD, qui a acquis ses lettres de noblesse principalement parce que les gens la lisent. Donc, on ne pouvait l'ignorer. C'est comme s'il y avait une hiérarchie qui pose le mot en haut de la pyramide et en dessous, quelque part, il y a l'illustration qui est encore plus bas que la peinture. Ce sont des héritages d'une autre époque qui n'a plus cours aujourd'hui.

Le célèbre Balrog de la Moria, face à Gandalf, dans Le Seigneur des Anneaux, dont l'illustration a inspiré Peter Jackson pour son film. © John Howe

Que ce soit la peinture, le dessin, l'illustration, tout cela reste de l'art. Un des exemples en France, c'est Gustave Doré, que j'apprécie beaucoup. Il a souffert toute sa vie de ne pas être reconnu par l'establishment artistique. Il a fait tous les salons, mais on continuait à dire : «l'illustrateur Gustave Doré a fait une peinture». Ce qui semble profondément injuste. C'était une époque, mais on emploie toujours ces mots issus du XIXe siècle, on ne peut pas s'en échapper. Quand on fait de l'illustration, on parle toujours de dessin, alors qu'on fait de la peinture, avec les mêmes pinceaux, c'est quand même curieux. Je pense que la présence de la narration dans l’image, au lieu de l’exposition explique cette attitude – la narration est réservée aux mots.

Bien d'autres cultures n'ont pas vécu la même chose. Les Anglo-Saxons, et à plus fort raison les Américains, n’ont n'a jamais fait ce distinguo entre différentes sortes de littératures. Et les auteurs naviguaient volontiers entre les différents genres. Je me réjouis, par exemple, de l’apparition toute récente de la littérature pour jeune adultes en France, un genre («young adult») que j’ai connu quand j’étais ado au Canada.

Vous faites partie, avec Alan Lee - qui a travaillé avec vous sur le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson - et Ted Nasmith, de ce qu'on pourrait appeler la «sainte trinité» des illustrateurs de Tolkien. Qu'est-ce qui vous distingue de leurs travaux ?

Alan Lee, je le connais très, très bien, on a passé presque huit ans dans le même bureau. Nous avons travaillé ensemble sur beaucoup de projets, je l'apprécie énormément, c'est vraiment un très, très grand artiste. Ted, je le connais un peu moins bien mais je connais par cœur son travail. C'est clair qu'on a fini par devenir aux yeux des fans cette sorte de trio associé à Tolkien. Ceci dit, je crois qu'on a tous les trois nos univers, nos façons de faire et de voir qui sont très différents malgré tout. Côté technique, Alan Lee n'est quasiment que sur du dessin au crayon et l'aquarelle (bien qu’il soit aussi imbattable en Photoshop). Ted travaille plutôt avec la gouache et l’acrylique, je crois. De mon côté j'aime également les couleurs transparentes, l’aquarelle et l’encre.

Dans vos peintures, vous prenez un soin tout particulier à détailler les équipements, le matériel, les armes et armures, qui offre un surcroît de crédibilité à l'ensemble, comme le public a pu le constater dans la trilogie de Peter Jackson ou la série sur les Anneaux de pouvoirs. C'est à la base de votre travail ?

C'est quelque chose de très important de tirer le maximum de l'histoire réelle pour appuyer vos propos dans des mondes imaginaires. Je crois que le fantastique a besoin d'un surcroît de crédibilité, d'une fondation de véracité qui permet aux gens de suspendre le jugement, le temps de l'apprécier. Si on n'a pas ça, on flotte un peu, ça ne permet pas aux gens de s'attacher. (Il y a une belle expression en anglais : «the willing suspension of disbelief» qui qualifie cette notion.

Je qualifierais mon travail de sur-réaliste, c'est-à-dire du réel, avec une dimension supplémentaire

Si le mot n’était déjà pris, je parlerais de «sur-réalisme», c’est-à-dire du réel, avec une dimension supplémentaire. Quelque chose qui rajoute un coté au-delà du réel, mais qui est liée à l'expérience et à l’émotion des gens, donc à une forme de réalisme. Un exemple parmi mille autres : bien comprendre comment fonctionne une armure, en avoir porté beaucoup, ça vous permet de la représenter de façon crédible. Donc du coup même si vous changez la forme et que vous êtes dans un univers de fantastique, vous avez cette ergonomie qui vous soutient et qui rend l'ensemble beaucoup plus convaincant.

Justement, les Anneaux de pouvoirs se déroulent lors du Deuxième âge de la Terre du milieu, soit des millénaires avant les événements du Seigneur des Anneaux. Comment avez-vous adapté ce que vous aviez créer pour la trilogie, pour garder ce réalisme dans la série ?

Il y a deux façons d'approcher ce genre de challenge : soit on prend tout ce qui était fait et on tente de faire une forme de rétro-design, c'est à dire qu'on essaie de remonter dans le temps à partir de ce qui existait. C’est souvent la méthode employée dans les films de science-fiction, une tendance très, très marquée chez eux. Je crois cependant qu'il faut aller vers les sources originales et tenter de retrouver cette étincelle qui a servi au départ pour faire ce que l’on a fait au départ, en l’occurrence le Troisième âge de Tolkien, et ensuite de l'appliquer au deuxième. Ce serait une erreur de prendre tout ce qu'on a fait pour Peter Jackson et de tenter d'imaginer les versions précédentes plus anciennes. (Autant tenter de reconstituer Lutèce qu’à partir du Paris de maintenant.) Il faut aller chercher l’inspiration vers le matériel de base, vers les inspirations qu'on a eues et le sentiment qu'évoque cette période du deuxième âge chez Tolkien.

Dessin d'étude pour le film Le Seigneur des Anneaux, représentant Bag End (Cul-de-Sac), la maison des hobbits Bilbo et Frodon. © John Howe

C'est une période plus épique, un monde plus jeune, la magie est omniprésente, tout comme les Elfes qui sont profondément engagés dans la Terre du Milieu et non pas sur le départ comme dans Le Seigneur des Anneaux. Je crois fermement, si l’on sait se fier à son intuition, on visera juste. Et pour parler d’inspiration, si on prend l’exemple des montagnes, je me suis beaucoup servi des Alpes pour les monts brumeux, dans le Seigneur des Anneaux. (On les voit depuis la maison.) Pour les montagnes du Deuxième âge, c’est de la Patagonie et rien d’autre. Les Rocheuses, que je connais pourtant bien, ne me disent rien. Ne cherchez pas une raison, l’inspiration n’a rien de rationnelle.

Y-a-t-il une grande différence entre votre collaboration avec Peter Jackson pour le cinéma, puis sur la série Amazon pour le petit écran ?

Une série, c'est très différent, même d'une trilogie. On doit travailler sur cinq saisons, dont on ne devine qu'une petite partie, ce qui n'était pas tout à fait le cas pour Le Seigneur des Anneaux. On doit tenter à la fois de répondre aux désirs et aux besoins du scénario, qui est forcément incomplet pour une telle durée dans le temps, mais aussi de prendre en compte des choses beaucoup plus vastes, beaucoup plus étendues. Quand je suis en train de concevoir un lieu, c'est juste une première touche de quelque chose que je serai peut-être amené à revisiter plus tard. Il faut laisser une forme de liberté autant que possible, tout en apportant la précision nécessaire pour la réalisation. Le Covid aidant, j'ai beaucoup travaillé à distance avec la production sur la série. Les contacts sont tout aussi réguliers qu’étant sur place, mais moins réels.

Travailler avec Peter Jackson a été à la fois un privilège et un grand challenge. C'est un des hommes les plus extraordinaires du cinéma d'aujourd' hui. Mais chaque metteur en scène est différent. Parfois ce sont des réalisateurs qui ont déjà des visions très précises. Donc on est plus exécutant. Il y en a d'autres qui ont des idées sur ce qu'ils veulent communiquer, mais ils n'ont aucune notion de ce qu'ils veulent voir. Du coup, on peut apporter bien plus. La meilleure partie du concept design, c’est l’échange d’idées, j’ai rempli des cahiers entiers de croquis pendant les réunions. (J’écoute mieux quand je dessine.)

L'île de Númenor est au cœur de la série, mais n'existe plus dans le Seigneur des anneaux. Quelle a été votre inspiration pour imaginer l'architecture et les décors de cette île ?

Pour Númenor, j'y ai beaucoup travaillé. De nouveau, c'est le royaume des extravagances, puisque c'est un peu Rome Impériale qui colonise le monde. Donc, c'est impérial, c'est arrogant, c'est grandiose. Les Númenoréens se considèrent bien supérieurs aux autres hommes de la Terre du Milieu. Donc, il fallait autant que possible amener ce sentiment-là. Pour la trilogie de Jackson, j’y pensais déjà, puisqu'il y a énormément de structures en Terre du milieu qui ont justement été construites par eux, bien que tombées en ruine à l'époque du Seigneur des Anneaux. Il y avait donc déjà une réflexion amorcée bien avant la série.

La carte de la Terre du milieu, utilisée pour la série Prime vidéo Les Anneaux de pouvoir © prime vidéo.

Pour l’anecdote, la première chose que la production m'a demandée pour la série, c'est justement de dessiner la carte de Númenor, publié avant la sortie de la série pour faire patienter les fans. Je me suis inspiré de la carte que Christopher Tolkien a dessinée, et j'ai bénéficié des recherches d'un historien pour apporter les changements sur la Terre du milieu par rapport à cette période du Deuxième âge. C’était absolument fascinant de traduire ces indices épars en cartes. Et malgré toute mon attention, j'ai fait deux erreurs sur la carte. L'une était basée sur une carte de Tolkien qu'il avait amendé par la suite et la seconde, j'ai mis une ville d'un côté d'un détroit au lieu de la mettre de l'autre. Je vous assure que lorsqu'on l'a mise en ligne, une demi-heure plus tard, il y avait un fan qui était en train d'écrire à Amazon sur les réseaux sociaux pour faire part de ces erreurs. Il y a donc dans le monde, des gens qui sont inimaginablement calés. C'est époustouflant comme ces œuvres marquent les gens.

N'est-ce pas, justement, devenu intimidant ou dissuasif pour certains artistes ou scénaristes, quand on voit le poids grandissant des fans qui peuvent se transformer en Gardiens du temple ?

Oui et non. Oui, ça peut être intimidant. Non, je ne m'en préoccupe pas du tout. On n'est pas là à se faire élire ou faire de la politique. On a la certitude qu'on a une vision à apporter, des émotions à faire ressentir, des histoires à raconter, puis on espère que ça touche les gens. Être passionné pour des choses et posséder les moyens de les partager est à la fois un cadeau et un fardeau, fardeau que l’on porte volontiers dans n’importe quelle vocation.

Dans Les Anneaux de pouvoir, le personnage de Gandalf, a tenu en haleine les spectateurs pendant deux saisons. C’est un personnage que vous avez dessiné très souvent, et votre représentation a inspiré Peter Jackson pour ses films. Avez-vous été directement impliqué pour ce personnage dans la série ?

Non, pas du tout, même si de nombreux fans me disent qu’il me ressemble ! Mais j'ai trouvé que les showrunners ont réussi quelque chose d’assez incroyable. Tolkien ne détaille pas l’arrivée en Terre du Milieu des Istaris, ces mages dont fait partie Gandalf. Tolkien nous dit qui est arrivé en premier et moi, j'ai toujours cru qu'ils étaient arrivés plus ou moins ensemble. Mais clairement, c'est ouvert à la discussion. Et l'idée de faire arriver Gandalf grâce à cette comète, j'ai trouvé ça assez incroyable.

Je trouve qu'ils font un travail admirable. Les gens étaient très réticents au départ à l'idée que l'on touche à Tolkien. C'est tout l’élargissement de l'univers que Jackson a établi qui est perçu avec beaucoup de suspicion. Les fans, et c’est naturel, deviennent un peu propriétaires et gardiens du temple des univers qu’ils apprécient. Mais J.D Payne et Patrick McKay, les deux écrivains scénaristes, sont de grands connaisseurs et fort respectueux de l’œuvre.

Vous avez eu un coup de cœur pour Galadriel…

Les showrunners appartiennent bien au XXIe siècle, ils sont bien plus jeunes que moi, et ils ont un respect pour l'œuvre qui est hors norme aussi. Donc ils prennent des libertés, mais ils témoignent aussi d'une grande fidélité. Pour ma part je suis absolument fasciné par l'évolution de Galadriel, qui est une combattante, qui est quelqu'un de têtu, de fort, de persévérant, elle est incroyable. Pour arriver finalement après quelques milliers d'années de lutte, à la Galadriel que l'on voit chez Jackson, et qui est âgée, à ce moment-là de 8.300 ans. Une Galadriel qui va partir, qui quitte le monde, après avoir fait tout ce qu'elle pouvait. Elle s'est fait une raison, et elle laisse ça à d'autres.

Mais dans la série, l'engagement qu'elle a, c'est obsessionnel, c'est personnel. Et qui correspond en effet, si on y pense, aux elfes des premiers âges, qui étaient plutôt belliqueux, qui étaient à fort caractère, qui étaient plus des guerriers que des sages. Et qui ne sont pas encore ces elfes en partance, qui sont emprunts d'une grande nostalgie, avec un monde finissant, une magie disparaissant. Quand on lit un peu chez Tolkien ce que Galadriel a accompli durant son existence, on se dit que ça n’est pas une femme un peu éthérée qui a fait ça ! Et puis, cette actrice, je la trouve admirable aussi. Et en plus, elle est Galloise, donc l’écouter parler est presque magique.

Vous allez retravailler avec cette équipe, ou votre contribution à la série est terminée ?

J'espère de nouveau collaborer. Je veux bien continuer les cinq saisons. Il y a beaucoup de choses à faire et de plaisir à le faire. J'ai le sentiment que je contribue à quelque chose et je suis heureux du résultat. C'est clair que tout est perfectible, mais au petit niveau où je contribue, ça me plaît bien.

Vous avez aussi collaboré pour le film d’animation La Guerre des Rohirrim, qui sort en décembre. Comment un dessinateur, un peintre, collabore-t-il à un film d’animation dont il ne fera pas les dessins ?

J’ai travaillé de la même façon. Alan Lee aussi a travaillé quelques semaines là-dessus. La différence c’est que nous ne nous sommes pas du tout préoccupés du style. On a juste apporté simplement les idées, les concepts.

Et le studio graphique a ensuite transposé dans leur visuel. C’était une collaboration assez courte pour apporter une petite touche par-ci, par-là. Mais j’ai hâte de voir le résultat.

Quand on regarde l’immensité de votre production sur l’univers de Tolkien, avez-vous l'impression de faire, avec le dessin, la peinture, ce que Tolkien a fait avec les mots ?

Ah, non, pas du tout. J'espère apporter ma pierre à l'édifice. J'espère contribuer, et c'est une chose qui me fait très plaisir, à une forme de culture populaire et partagée. J’ai le grand bonheur de rencontrer des tas de gens qui me disent, même si ça ne me rajeunit pas, «j'ai grandi avec vos dessins, ça m'a fait ceci ou cela, ça m'a donné envie de ceci.» Quel privilège d'avoir pu toucher des gens que je ne connaissais pas, c’est vraiment quelque chose qui est extraordinaire. C'est un peu le cadeau de notre métier. L'art, lorsqu'on le pratique, c'est à la fois un fardeau, puisqu'on a cette obligation de faire, avec tout ce que ça implique, mais c'est aussi un cadeau, puisque lorsque vous l'avez terminé, c'est sans intérêt pour vous, mais l'intérêt commence pour les autres. C'est hors du temps. Nous avons tous été touchés par des artistes qui sont depuis longtemps disparus. On peut espérer faire la même chose, et c'est un grand privilège.

Que diriez-vous aux nombreux créateurs en herbe qui veulent apporter leur pierre à l’édifice de la Fantasy ?

Ce que je dis à mes élèves. Si vous avez un truc à dire, poursuivez pour voir si, techniquement, vous pouvez accompagner cette envie et l’exprimer de manière claire. Si ce n'est pas le cas, gardez-le comme hobby. Si c'est le cas, réfléchissez-y, pour voir si ce n'est pas votre vocation. J'ai longtemps cru que les images, on les avait dans la tête et qu'il suffisait de les sortir. Mais les images, finalement, on ne les possede pas. Ce qui est en nous, c'est l'expérience, les capacités techniques et l'envie de chercher ces images. Mais les images sont dans le monde. Soit dans le monde qui nous entoure, soit dans les mondes qui nous attirent, qui englobent toute l'histoire et la culture de l'humanité. C'est là qu'on va les chercher, un peu comme les archéologues mettent à jour des trésors perdus.

Vous dites souvent que votre peinture favorite, c'est la prochaine que vous allez faire. Et parmi celles que vous avez déjà faites ?

Ah, puisqu’il faut choisir, je dirais le fameux Gandalf qui marche sous la pluie. C’est celle qui correspond le mieux à ce que j’avais en tête. Il y a inéluctablement beaucoup de différences entre l’idée de départ et le résultat, qui n’est autre que l'inexorable élimination de possibilités.

«Gandalf le Gris» est sans doute l'une des oeuvres préférées de l'artiste. © John Howe

Au fur et à mesure que la peinture ou le dessin prennent forme, les possibilités s'amenuisent. Et dans ce tableau, c'est là où j'avais réussi la plupart des choses que je m'étais imaginées. Malheureusement, je n’ai plus l’original, il a été volé dans une exposition il y a des années. Pauvre Gandalf, le poids du monde pèse sur ses épaules. On sent ce fardeau, mais aussi sa puissance… Et toujours en retard !

Concernant l’importance des mythes arthuriens dans la culture populaire, connait-il le programme, beaucoup plus proche du récit arthurien qu’il n’y paraît, Kaamelott, aux nombreux fans en France ?

Bien sûr que je le connais, mais j’ai un peu honte d’avouer que je n’ai jamais regardé encore.

Que pensez-vous du développement de l’IA, surtout dans un domaine artistique visuel ? Craignez-vous une uniformisation des styles et des genres ? Comment conserver cette technologie dans une fonction d’accompagnement ?

L’IA sera un «game-changer», comme on dit en anglais. Elle remet en question la définition même de l’art. Cependant, l’IA est focalisée uniquement sur le résultat, le processus n’apporte rien à la personne qui l’utilise à faire des images, sauf l’enchantement de la surprise sans investissement. On me répondra que bien réussir ses prompts est une forme d’art en soi, mais l’art existe pour nous transformer, nous guider, nous rappeler les choses que nous oublions trop vite… L’art transforme tout, du créateur au spectateur, et nous aide à voir et à comprendre le monde. L’art est produit par des individus, même au sein d’un courant artistique fort, l’experience personnelle demeure primordiale. Peut-être que l’IA réussira à le faire aussi, tout est possible. Je me garderai bien de pronostiquer.

Le Grand Livre du roi Arthur, de John Matthews, illustrations John Howe, préface de Neil Gaiman, ed. Huginn&Muninn, 504 p., 35 €.