Charles Aznavour : son fils Mischa lui rend hommage lors d'un ciné-concert exceptionnel ce samedi au palais des Congrès

La carrière de Charles Aznavour sera célébrée samedi 23 novembre au Palais des Congrès, à l’occasion d’un spectacle symphonique hommage mêlant images d’archives et orchestre live, dont la direction artistique est signée par son fils Mischa Aznavour.

Charles Aznavour est au cœur de l’actualité culturelle en 2024, année qui marque le centenaire de sa naissance, le 22 mai 1924. Alors que le biopic «Monsieur Aznavour» a déjà enregistré plus d'1,4 million d’entrées depuis sa sortie en salles il y a trois semaines, le Palais des Congrès de Paris accueillera pour une soirée, samedi 23 novembre, un grand show symphonique hommage à l’inoubliable star, décédée en octobre 2018 après avoir ébloui la scène durant plus de 60 ans.

Une carrière musicale mais aussi cinématographique, marquée par plus de 90 films et un César d’honneur en 1997, sur laquelle revient ce ciné-concert, écrit par Thierry Chabrot et narré par le fils de Charles Aznavour, Mischa Aznavour, qui en assure également la direction artistique.

L’occasion de plonger dans la vie d’artiste du grand Charles à travers des images d’archives rares, des extraits de longs métrages - du «Fantôme du Chapelier» à «Un Taxi pour Tobrouk» ou encore «Tirez sur le Pianiste» - et tout logiquement l’interprétation de ses plus grands tubes par un orchestre de 70 musiciens. Parmi eux : «La Bohème», «Emmenez-moi» ou encore «On se reverra un jour ou l’autre».

De ce voyage à travers les époques, c'est tout le talent et l'héritage laissé par Charles Aznavour qui rayonnera encore une fois.

«Aznavour Célébration, l’hommage officiel», le 23 novembre 20h, Palais des Congrès, Paris.