«Dogma 2» : Kevin Smith annonce que le film est en préparation et évoque un possible retour de Ben Affleck et Matt Damon

Le réalisateur Kevin Smith a révélé qu'il travaillait sur la suite de son film «Dogma» (1999), et que les acteurs Ben Affleck et Matt Damon y reviendraient au moins pour des caméos.

«Dogma 2» est sur les rails. «Certaines personnes diront : ‘Ne touche pas à ça, tu vas tout gâcher’», a déclaré Kevin Smith ce dimanche au Vulture Festival, à propos de son projet de suite pour son film «Dogma», sorti en 1999, sur lequel il travaille actuellement. «Et je suis là pour vous dire que je le ferai. Je suis vraiment content. J'ai trouvé un moyen de le faire», a-t-il indiqué.

Le réalisateur a paru très confiant quant au fait que les deux acteurs du film original, Ben Affleck et Matt Damon, y reprendraient leurs rôles d'anges déchus Bartleby et Loki. «Attendez-vous à un cameo de leur part – plus qu'un cameo. La seule façon de faire une suite de ‘Dogma’, c'est qu'ils soient là. Alors comptez sur eux pour être là.»

Sorti il y a vingt-cinq ans, «Dogma» est le quatrième volet de l'univers Askewniverse de Kevin Smith, qui comprend également «Clerks» (1994), «Mallrats» (1995), «Chasing Amy» (1997), «Jay & Silent Bob Strike Back» (2001), «Clerks II» (2006), «Jay & Silent Bob Reboot» (2019) et «Clerks III» (2022).

Le film suivait deux amis anges incarnés par Ben Affleck et Matt Damon, tandis qu’ils se rendent dans le New Jersey à la recherche d'une échappatoire qui leur permettrait de retourner au paradis. Le casting comprenait également Linda Fiorentino, Salma Hayek, Alan Rickman, Chris Rock, Jason Lee et Alanis Morissette (pour jouer Dieu), ainsi que Jason Mewes et Smith dans leurs rôles de Jay et Silent Bob.

Problèmes de droits

Comme le raporte Deadline, Kevin Smith, dont le dernier film en date, «The 4:30 Movie», est sorti en septembre de cette année, espérait de longue date pouvoir réaliser «Dogma 2», mais des problèmes de droits l’en empêchaient. Après les accusations de viols à l'encontre d'Harvey Weinstein en 2017, il avait confié avoir «honte» d'avoir travaillé avec le producteur au début de sa carrière. Il avait expliqué qu'Harvey Weinstein (qui contrôlait les droits via sa société Miramax) l'avait approché pour réaliser «Dogma 2», et qu'il avait alors décliné l'offre.

Mais les droits sur «Dogma» ont finalement été vendus cette année à une société anonyme, ce qui a permis à Kevin Smith de travailler à nouveau sur le film sans partager les bénéfices ultérieurs avec Harvey Weinstein.

«Dogma», qui fête ses 25 ans, et n'était jusqu'alors disponible nulle part en streaming, va en outre prochainement bénéficier d’une nouvelle sortie en salles aux Etats-Unis.