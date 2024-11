«Je veux travailler avec lui... s'il fait un film avec des femmes» : Nicole Kidman tacle le réalisateur Martin Scorsese

Interrogée sur les réalisateurs pour lesquels elle aimerait jouer, l'actrice Nicole Kidman a cité le multi-récompensé Martin Scorsese. Mais à une condition : qu'il fasse jouer des femmes. Une critique subtilement glissée au cinéaste, habitué à offrir aux comédiennes des rôles secondaires.

Où sont les femmes ? En pleine promotion du thriller érotique «Babygirl», l'actrice Nicole Kidman a lancé un tacle au réalisateur Martin Scorsese. En réflechissant aux réalisateurs avec lesquels elle souhaiterait travailler, la comédienne de 57 ans a précisé qu'elle aimerait collaborer avec le cinéaste... seulement s'il offre des rôles principaux féminins.

Martin Scorsese, un réalisateur pas assez féministe ?

Au cours des décennies passées dans l'industrie cinématographique, l'actrice Nicole Kidman a travaillé avec de nombreux réalisateurs de renommée internationale. Dans une interview accordée au magazine américain Vanity Fair, la comédienne oscarisée a révélé avoir toujours voulu travailler avec Martin Scorsese. Mais la vedette de «Eyes Wide Shut» s'en est également pris au cinéaste de 82 ans, en soulignant sa préférence pour les rôles principaux masculins.

«J'ai toujours dit que je voulais travailler avec Scorsese, enfin... s'il faisait un film avec des femmes», a-t-elle déclaré. Un tacle tout en finesse, rapidement noyé parmi d'autres grands noms du cinéma. «J'aimerais aussi travailler avec Paul Thomas Anderson, et avec Michael Haneke. Et il y a toute une série de nouveaux réalisateurs en devenir - il y en a tellement, et je suis toujours ouvert à la découverte de nouvelles personnes», a ajouté Nicole Kidman.

Nicole Kidman shades Martin Scorsese for only making movies about men https://t.co/v3O0dqbxOm pic.twitter.com/m8oHLA1IOy — Page Six (@PageSix) November 14, 2024

D'autres actrices avaient également critiqué le réalisateur

Nicole Kidman n'est pas la seule comédienne à s'en être pris au réalisateur des «Affranchis». Lorsque le média «The Talks» avait demandé à l'icône du cinéma Meryl Streep s'il y avait quelqu'un avec qui elle souhaitait désespérément travailler mais ne l'avait pas encore fait, un seul nom lui est venu à l'esprit. «Oui, j'aimerais que Martin Scorsese s'intéresse de temps en temps à un personnage féminin», avait-elle répondu, avant d'ajouter : «Mais je ne sais pas si je vivrai aussi longtemps».

Souvent interrogé sur la présence des femmes dans ses longs-métrages, le cinéaste avait joué la carte de l'honnêté. «C'est une question que je me pose depuis de nombreuses années», avait-il admis un jour. «Suis-je censé le faire ? Si l'histoire ne l'exige pas, c'est une perte de temps pour tout le monde. Si l'histoire réclame un personnage féminin, alors pourquoi pas», avait répondu Martin Scorsese.

Et même si les personnages féminins du répertoire de Martin Scorsese sont souvent bien plus intelligents que les hommes, comme Sharon Stone dans «Casino» ou Lily Gladstone dans «Killer of the Flower Moon», la dernière femme à figurer en premier au générique d'un film de Scorsese était Liza Minnelli dans «New York, New York», sorti en 1977.