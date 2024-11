Oscars 2025 : la présentation de la 97e cérémonie confiée à l’humoriste Conan O’Brien

L'humoriste Conan O'Brien animera la 97ème cérémonie de remise des Oscars 2025, a annoncé l'Académie des arts et sciences du cinéma. Le comédien succède au présentateur Jimmy Kimmel, qui a endossé le rôle de maître de cérémonie durant deux années consécutives.

Toute première fois. L'humoriste Conan O'Brien sera chargé d'amuser la galerie lors de la prochaine cérémonie des Oscars, qui aura lieu en mars prochain. Une première pour le comédien de 61 ans, qui succède à l'animateur Jimmy Kimmel.

«C'est la personne idéale»

Pour beaucoup, Conan O'Brien incarne le parfait compromis entre l'humour incisif attendu pour un maître de cérémonie des Oscars, et le respect pour la grandeur du cinéma. «M. O'Brien est la personne idéale pour diriger notre célébration mondiale du cinéma grâce à son humour brillant, son amour du cinéma et son expertise de la télévision en direct», ont déclaré Bill Kramer, PDG de l'Académie, et Janet Yang, présidente de l'Académie, dans un communiqué.

«Sa remarquable capacité à communiquer avec le public rassemblera les téléspectateurs pour faire ce que les Oscars font le mieux : honorer les films et les cinéastes spectaculaires de cette année», ont ajouté les dirigeants.

«L'Amérique l'a demandé et c'est maintenant chose faite : la nouvelle Chalupa Suprême au fromage de Taco Bell. Et d'ailleurs, j'anime les Oscars», a déclaré le principal intéressé Conan O'Brien dans un post publié sur vendredi, en se moquant avec ironie de son nouveau rôle.

America demanded it and now it’s happening: Taco Bell’s new Cheesy Chalupa Supreme. In other news, I’m hosting the Oscars. https://t.co/OFIlxI3wh4 — Conan O'Brien (@ConanOBrien) November 15, 2024

Scénariste du «Saturday Night Live» et des «Simpsons»

Conan O'Brien, connu pour son esprit vif et son humour absurde, fait partie des figures emblématiques de la télévision américaine. S'il n'a jamais animé la cérémonie des Oscars, il a présenté celle des Emmy Awards à deux reprises et les MTV Movie Awards. Ancien scénariste pour le «Saturday Night Live» et «Les Simpsons», puis animateur du «Late Night with Conan O'Brien» et «Conan», le comédien de 61 ans n'est «pas connu pour son humour politique, contrairement à Jimmy Kimmel» selon le magazine «Forbes». Une nouvelle qui semble rassurer les médias américains alors que Donald Trump a récemment retrouvé le bureau ovale de la Maison Blanche.

La 97e cérémonie des Oscars aura lieu dans la nuit du 2 au 3 mars 2025, au Dolby Theatre d'Hollywood. Le film «Emilia Perez» de Jacques Audiard représentera la France, dans la catégorie Meilleur Film Etranger.