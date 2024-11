Bee Gees : le batteur du groupe, Colin Petersen, est décédé à l'âge de 78 ans

Colin Petersen, le batteur du groupe pop des «Bee Gees», est décédé ce lundi à l'âge de 78 ans, ont annoncé ses proches. Il avait joué sur des morceaux du groupe devenus culte tels que «To Love Somebody» ou «I started a joke».

Son coeur a cessé de battre. Les mains de Colin Petersen, elles, avaient accompagné le groupe des «Bee Gees» à la batterie dans les années 1960, sur des titres phares du groupe aux tubes doucereux. Le musicien est décédé ce lundi à l'âge de 78 ans.

«Comment continuer sans son sourire radieux ?»

Son décès a été confirmé dans un message Facebook par son groupe actuel «Best of The Bee Gees», nom du spectacle en hommage aux tubes des musiciens australo-britanniques. «C'est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de notre cher ami Colin «Smiley» Petersen. Il a enrichi nos vies et a lié notre groupe avec amour, attention et respect. Je ne sais pas comment nous pouvons continuer sans son sourire radieux et sa profonde amitié. Nous vous aimons Colonel. Repose en paix». Les cause du décès n'ont pas été précisées pour le moment.

Colin Petersen a travaillé sur quatre albums des «Bee Gees»

Surnommé «Smiley», Colin Petersen a été le premier membre officiel des Bee Gees à ne pas s'appeler Gibb lorsqu'il a rejoint les frères Barry, Robin et Maurice en 1966 après que tous les quatre aient déménagé à Londres depuis l'Australie. En tant que batteur, il aura travaillé sur quatre albums des «Bee Gees», et se sera illustré notamment dans des tubes tels que «I Started A Joke», «To Love Somebody» et «I Just Gotta Get A Message To You», avant de quitter le groupe au début des années 1970.

Dernièrement, il avait pris part au spectacle hommage au trio emblématique «Best of the Bee Gees», et s'était produit sur scène samedi dernier en Australie. La disparition de Colin Petersen reste donc inattendue.