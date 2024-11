Deezer : Genres, chansons, albums, artistes… Quels sont les plus grands succès de l’année 2024 sur la plate-forme ?

Deezer a levé le voile sur les titres, artistes et genres qui ont été les plus écoutés par ses abonnés en 2024.

Selon le service de musique en ligne Deezer, ses utilisateurs ont écouté 70 heures de musique en 2024, cumulant environ 400 morceaux de près de 170 artistes. L'analyse de leurs écoutes permet de constater que le hip hop a régné en maître, notamment au top des artistes les plus écoutés.

Les trois premiers sont Jul, Ninho et PLK. Gazo, Werenoi, Tiakola et Gims poursuivent la liste dans cet ordre. Le top 10 se referme avec SDM, Dadju et SCH.

A l’échelle internationale, le genre hip hop doit partager le podium avec la pop, l’électro et le rock. Sans surprise, la reine de la pop Taylor Swift occupe la première place du top des artistes les plus écoutés. Elle est suivie par David Guetta, The Weeknd, Billie Eilish, Imagine Dragons, Beyoncé, Colplay, Les 8, 9 et 10e places revenant à Dua Lipa, Ariana Grande et Rihanna.

Du côté des titres les plus écoutés ce sont «Jungeli» de Petit Génie, «Carbonne» d’Imagine, et «Spider» de Gims qui culminent en France.

A l'échelle mondiale, c’est «I Lose Control» de Teddy Swims, «Beautiful Things» de Benson Boone et «Expresso» de Sabrina Carpenter qui ont tourné en boucle.

Les albums sortis en 2024 les plus écoutés en France sont «Pyramide» de Werenoi, «Décennie» de Jul et «Ad Vitam» de Booba.

A l’échelle internationale, ce sont les albums de Billie Eilish («Hit me Hard ans Soft»), Benson Boone («Fireworks & Rollerblades») et Sabrina Carpenter («Short n’Sweet») qui ont été les plus plébiscités.