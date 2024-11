«Et pour s'essuyer les fesses ?» : Cynthia Erivo, la star du film «Wicked», embarrassée par une question sur ses ongles

En pleine promotion du film «Wicked», attendu en salles le 4 décembre, Cynthia Erivo a été questionnée sur la longueur de ses ongles et les difficultés que cela pouvait représenter pour son hygiène personnelle.

Au raz-des-pâquerettes. Invitée du podcast «Armchair Expert» animé par Dax Shepard, Cynthia Erivo a été interrogée sur son hygiène intime, et la difficulté que cela pouvait poser d’avoir des faux-ongles taille XXL. «Est-ce que je peux te poser une question super inappropriée ? Quand tu dois t’essuyer les fesses…», a lancé ainsi Dax Shepard au milieu de l’interview. «Je savais que tu allais poser cette question», a rétorqué dans la foulée la comédienne de 37 ans à l’affiche du film «Wicked» dont la sortie est prévue le 4 décembre prochain.

Manifestement contrariée, Cynthia Erivo a toutefois tenu à donner une réponse à l’animateur. «Ma réponse est que personne n’utilise ses doigts pour s’essuyer le derrière. Vous prenez du papier, n’est-ce pas ? Et vous essuyez», a-t-elle expliqué. Dax Shepard s’est toutefois montré insistant, demandant si elle tenait le papier par le bout de ses ongles. Ce à quoi Cynthia Erivo a répondu qu’elle utilisait le bout de ses doigts, comme tout le monde. Manifestement curieux du processus, l’animateur a également demandé si elle sentait un chatouillement de ses ongles sur ses fesses. «Non, puisqu’il y a le papier», a conclu la comédienne.

création d'un artiste manucure

Dax Shepard a souhaité savoir si elle avait été gênée par ses questions. Cynthia Erivo a répondu qu’elle était plutôt «contrariée» par celles-ci, car elle était une adulte qui sait ce qu’elle fait et qu’elle n’avait pas l’idée de se «promener avec une odeur».

En pleine promotion du film «Wicked», dans lequel elle partage l’affiche avec Ariana Grande, Cynthia Erivo ne manque jamais de faire sensation lors de ses interviews avec ses ongles extra-longs conçus par l’artiste manucure Mycah Dior spécialement pour sa tournée médiatique. Une création partagée en vidéo sur Instagram.

Attendu en salles le 4 décembre, «Wicked» verra Cynthia Erivo et Ariana Grande incarner les sorcières légendaires Elphaba et Glinda, et la manière dont leur relation avec le magicien d’Oz va mettre à mal leur amitié, et les pousser à accomplir leur destinée en devenant respectivement la Bonne et la Méchante Sorcière de l’Ouest.