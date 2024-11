Intelligence artificielle : Ben Affleck explique pourquoi l'industrie du cinéma n'est pas menacée

Invité d’un sommet pour investisseurs organisé par la chaîne américaine CNBC en tant que producteur, Ben Affleck a affirmé que l’intelligence artificielle ne représentait pas une menace directe pour l’industrie du cinéma en raison de ses limitations créatives.

Aucune inquiétude, pour le moment. Ben Affleck a affirmé haut et fort que, selon lui, l’intelligence artificielle ne représentait pas une menace directe pour l’industrie du cinéma, lors d’un sommet pour investisseurs organisé à New York par la chaîne américaine CNBC. Intervenant en sa qualité de fondateur et patron de la société de production Artists Equity, il a ainsi déclaré que «les films seront un des derniers éléments, si tout doit l’être, à être remplacés par l’IA».

«L’intelligence artificielle est capable d’écrire un verset imitant l’ère élisabéthaine. Mais elle ne peut pas écrire du Shakespeare», ajoute-t-il. Selon Ben Affleck, les limitations créatives de l’IA et son incapacité à faire preuve de goût, à le discerner et à créer en partant de cette base, devrait empêcher l’intelligence artificielle de prendre le pas sur le talent de création des êtres humains. «En revanche, ce que l’IA va faire est de supprimer les intermédiaires entre les tâches moins créatives et plus onéreuses du cinéma, ce qui devrait permettre de faire baisser les budgets, et donc la barrière à l’entrée. Ce qui autorisera de nouvelles voix à se faire entendre, et rendra la tâche plus facile à ceux qui voudraient réaliser le prochain ‘Will Hunting’ (le film qui a lancé sa carrière et celle de Matt Damon en 1997)», poursuit-il.

Un impact évident sur le secteur

Ben Affleck n’ignore évidemment pas que l’intelligence artificielle va profondément impacter le travail de nombreux salariés dans l’industrie du cinéma, comme les sociétés en charge de réaliser les effets spéciaux. «L’IA est un artisan dans le meilleur des cas», dit-il. «L’artisanat est de savoir comment effectuer une tâche. L’art est savoir quand s’arrêter. Et je pense que l’IA va avoir des difficultés à saisir cela, car c’est une question de goût», ajoute-t-il.

Pour lui, l’intelligence artificielle pourrait être en mesure d’offrir des services personnalisés aux téléspectateurs, comme modifier l’épisode d’une série moyennant une contrepartie financière où il sera possible de changer le cours de l’histoire. Mais selon Ben Affleck, le fait qu’elle soit incapable de créer un contenu original à partir de rien l’empêchera – du moins pour un temps – de remplacer les auteurs et de se substituer aux artistes qui travaillent dans l'industrie du cinéma.