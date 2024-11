Le rappeur Oli, du groupe «Bigflo et Oli», va présenter sa propre exposition d'art contemporain à Toulouse

Un mélange entre art contemporain et rap, c'est ce qui attend le musée des Abattoirs de Toulouse dès le 6 décembre. Avec comme commissaire d'exposition le rappeur Oli, membre du groupe «Bigflo et Oli» formé avec son frère.

D'art et de platine. Le rappeur toulousain Oli s'apprête à ajouter une nouvelle corde à son arc. En plus de celle de rappeur aux trois disques de platine obtenus avec son frère Bigflo, Olivio Ordoñez prépare sa première exposition d'art contemporain, au musée des Abattoirs de Toulouse.

Une exposition intime, mêlant art contemporain et rap

Si l'on connaissait son amour pour faire vibrer les mots, le rappeur Oli aime sortir du cadre. La preuve en peintures avec cette exposition dont il est le commissaire. Une nouvelle annoncée sur le compte Instagram du chanteur de 28 ans.

«Passionné d’art depuis tout petit, ceux qui me connaissent savent à quel point ce projet est symbolique et fort pour moi», indique Oli en légende de la vidéo, où est mentionné le nom de l'exposition créée par le champion des ventes de disques : «Le musée imaginaire d'Oli».

«Au croisement de l’art et du rap, l’exposition déroule une partition personnelle. Les thèmes qui sont chers au duo (formé avec son frère Florian Ordoñez, NDLR) régulièrement évoqués dans leurs chansons, font rimer la famille, l’enfance et l’attachement à Toulouse avec le multiculturalisme, la puissance de l’oralité et l’art pour toutes et tous», peut-on lire sur le site internet du musée des Abattoirs.

Andy Warhol, Pierre Soulages, Keith Haring et bien d'autres

A l'image de ses chansons, Oli aime rassembler les artistes dont il admire la plume, où plutôt ici le coup de pinceau. Avant d'ouvrir les portes du musée au public, le chanteur de «Sur la Lune» a sélectionné dans les réserves de l'«Abattoir» la fine fleur de l'art contemporain. Parmi la cinquantaine d'artistes exposés, Andy Warhol, César, Keith Haring, Pierre Soulages, Bianca Bondi, Jacques Villeglé…

Une exposition éclectique, où seront également présentes des oeuvres du Toulousain Claude Nougaro et de l’auteur de bande dessinée Zep. Certaines proviendront même de la collection personnelle d’Oli.

Autour de l'exposition, le rappeur Oli a aussi également imaginé toute une programmation culturelle avec des concerts, dont les noms des artistes sont gardés secrets, des conférences sur le rap, un ciné-club et des performances de danseurs. Un évènement sans une ombre au tableau, qui se déroulera du 6 décembre 2024 au 12 mai 2025.