Notre-Dame de Paris : 3 expositions incontournables à visiter avant la réouverture de la cathédrale

Un peu plus de cinq ans après le terrible incendie qui a ravagé le site en avril 2019, Notre-Dame de Paris rouvrira le 8 décembre prochain. Pour se préparer en amont de cet événement incontournable, qui célèbrera la «renaissance» de la cathédrale, trois expositions sont à découvrir à Paris.

Un voyage dans le temps en immersion

Pour ceux qui n’ont pas encore eux l’occasion de découvrir l’expérience immersive «Eternelle Notre-Dame», il est encore temps de réserver ses billets et de profiter, grâce à la réalité virtuelle, d’un voyage passionnant dans le temps au plus près de la cathédrale, classée au patrimoine mondial de l'Unesco.

Durant 45 minutes, le public muni d’un casque VR plonge littéralement dans l’histoire de Notre-Dame, de sa construction au 12e siècle jusqu'à aujourd’hui. L’occasion d’arpenter les rues de Paris au Moyen Âge, d’y croiser les illustres personnages qui ont écrit son histoire tel que l'architecte Eugène Viollet-le-Duc, de se retrouver au sommet de l’édifice, comme si vous y étiez, ou encore de mesurer les dégâts causés par le terrible incendie d’avril 2019. Une immersion captivante, aussi ludique que pédagogique, à faire notamment en famille.

Jusqu’au 31 mai 2025, «Éternelle Notre-Dame». Expérience immersive à découvrir sur deux sites, à la Cité de L’Histoire, sous la Grande arche du Parvis de la Défense, Puteaux et sous le parvis de Notre-Dame de Paris. A partir de 20,99 € (tarif réduit) et 30,99, € (plein tarif).

Une plongée au cœur du chantier de reconstruction

S’approcher au plus près du chantier pharaonique de Notre-Dame, telle est la proposition faite par la Maison du chantier et des métiers, située sous le parvis de la cathédrale depuis mars 2023 et jusqu’à janvier prochain. Accessible gratuitement, le site propose de mieux appréhender les opérations de reconstruction qui ont été nécessaires après l’incendie à travers un parcours pédagogique. L’occasion de mettre en avant à travers des films ou encore une maquette du site à l’échelle 1/55e, les temps forts de cette restauration, mais aussi les métiers et les savoir-faire nécessaires à ces incroyables travaux.

Jusqu'au 5 janvier 2025, «Notre-Dame de Paris : au cœur du chantier», Maison du chantier et des métiers, Parvis de la Cathédrale, Paris. Ouvert tous les jours de 10h à 19h30 en accès libre.

A la découverte des sculptures médiévales de Notre-Dame

Que peuvent bien nous raconter les sculptures médiévales de Notre-Dame ? A l’occasion de l’exposition «Faire parler les pierres. Sculptures médiévales de Notre-Dame», le musée de Cluny – musée national du Moyen âge, principal lieu de conservation des sculptures de Notre-Dame, propose de dévoiler les résultats du programme d’étude et de restauration mené depuis 2022 sur les sculptures de Notre-Dame, alors qu’aucune recherche approfondie n’avait été réalisée depuis près de quarante ans.

Mais plus encore, ce sera l'occasion de découvrir pour la première fois une trentaine de fragments polychromes de l’ancien jubé de la cathédrale. Et pour cause, datant de 1230, ces fragments exceptionnels ont été mis à jour dans le cadre des fouilles archéologiques réalisées par l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), en amont de la reconstruction de la flèche. Au total, près de 120 œuvres seront exposées, donnant à voir les décors de Notre-Dame avant les destructions de l’époque moderne.

Du 19 novembre 2024 au 16 mars 2025, Exposition «Faire parler les pierres», Musée de Cluny, 28 Rue du Sommerard, Paris (5e).