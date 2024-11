«S.O.S. Fantômes» : Dan Aykroyd révèle pourquoi lui et Bill Murray ne reviendront jamais dans la saga

Dans un entretien avec le site américain du New York Post, Dan Aykroyd a expliqué que lui et Bill Murray en avaient définitivement terminé avec la saga «S.O.S. Fantômes». Et que cela était une bonne chose pour la franchise lancée en 1984.

Toutes les bonnes choses ont une fin. Dan Aykroyd a confirmé dans un entretien avec le site américain du New York Post que lui et Bill Murray ne participeraient probablement plus jamais à la saga «S.O.S. Fantômes» qu’il a contribuée à lancer en 1984 (il était co-auteur du scénario avec le regretté Harold Ramis). «Je ne vois pas cela se produire», a-t-il confié. «Je ne vois pas à quel moment ils auraient besoin de nous pour continuer. Ils ont un nouveau casting, et plein de nouvelles idées», a-t-il poursuivi, selon les propos rapportés par le New York Post.

Dan Aykroyd et Bill Murray avaient fait une apparition surprise en avril 2024 dans le dernier volet intitulé «S.O.S. Fantômes : La menace de glace» aux côtés des nouveaux acteurs, Paul Rudd, Finn Wolfhard et Carrie Coon, qui avaient repris le flambeau en 2021 avec «S.O.S. Fantômes : L’Héritage». Une manière pour les deux comédiens de passer définitivement la main à la nouvelle génération alors que la franchise continue d’attirer les spectateurs en salles.

«Je pense qu’ils vont pouvoir passer à autre chose et avancer au-delà des films originaux, et ils ont raison de le faire», a ajouté Dan Aykroyd. Malgré le succès en demi-teinte de «La menace de glace», le réalisateur Gil Kenan et le scénariste/producteur Jason Reitman ont déjà annoncé que de nouveaux films allaient voir le jour, sans autre précision. Pour le moment, aucune annonce officielle n’a été faite à ce propos.