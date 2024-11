Titanic : la montre du plus riche passager mort dans le naufrage décroche un nouveau record aux enchères et s'arrache à près de 2 millions

La montre en or ayant appartenu au plus riche passager du Titanic, mort dans le naufrage, a décroché un nouveau record lors d’une vente aux enchères. Elle a été adjugée près de 2 millions d’euros.

Bis repetita. Après avoir déjà établi un record de vente en avril dernier, la montre ayant appartenu au plus riche passager du Titanic a, à nouveau, explosé les compteurs à l’occasion d’une vente aux enchères organisée le week-end dernier par la maison Henry Aldridge & Son.

Cette pièce en or retrouvée sur le corps de l'homme d'affaires américain John Jacob Astor, sept jours après le naufrage du Titanic dans la nuit du 14 au 15 avril 1912, a été vendue près de 2 millions d’euros. Elle détrône donc son propre record du prix le plus élevé payé pour un souvenir du Titanic, seulement sept mois après avoir déjà été adjugée 1,175 millions d’euros, rapporte l’agence américaine Associated press.

Hautement symbolique, la montre signée Tiffany & Co avait été offerte par la veuve de John Jacob Astor et deux autres rescapées du naufrage comme elle, au capitaine du paquebot Arthur Rostron, qui en 1912 avait dérouté son navire pour venir en aide aux passagers du Titanic après son appel de détresse, sauvant la vie de plus de 700 personnes.

Une rare carte postale adjugée près de 24.000 euros

Parmi les autres pièces mises en vente, une carte postale envoyée par un passager de première classe trois jours avant le naufrage du paquebot a de son côté été adjugée 20.000 livres sterling, soit près de 24.000 euros.

Ecrite par Richard William Smith et envoyée le 11 avril, depuis l’Irlande, cette missive a été considérée comme «extrêmement rare» par Andrew Aldridge, le directeur général de la société de vente aux enchères Henry Aldridge & Son, cité par la BBC.

«J'ai fait un bon voyage jusqu'à Queenstown. Je m'apprête à partir pour le pays des étoiles et des rayures», y notait à l’époque ce passager de première classe, décédé lors du naufrage du navire après sa collision avec un iceberg.

«C'est un message incroyablement puissant et poignant. Il n'avait aucune idée de ce qui se profilait à l'horizon environ 80h plus tard», a ainsi souligné Andrew Aldridge. Pour mémoire, 1.500 personnes ont trouvé la mort lors de ce tragique accident. Seuls 711 passagers ont survécu.