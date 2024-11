«Un parfait inconnu» : Timothée Chalamet confirme être l'interprète des chansons dans le biopic sur Bob Dylan

Timothée Chalamet a confirmé au site américain Rolling Stone que c’était bien sa voix que les spectateurs allaient entendre dans «Un parfait inconnu», le biopic sur Bob Dylan mis en scène par James Mangold attendu en salles le 29 janvier prochain.

Un travail d’orfèvre. Dans un entretien avec le site américain Rolling Stone, Timothée Chalamet a confirmé avoir chanté et joué de la guitare lui-même dans «Un parfait inconnu», le biopic dans lequel il incarne la légende de la musique, Bob Dylan, attendu dans les salles françaises le 29 janvier prochain. Le comédien de 28 ans explique notamment avoir insisté pour tout faire lui-même afin d’être le plus authentique possible à l’écran.

«Si je chantais sur un morceau de guitare pré-enregistré, alors tout à coup, je pouvais percevoir l’absence de mouvement de mon bras dans ma voix», confie-t-il. «J’ai incarné Bob Dylan pendant trois mois de ma vie, après cinq années de préparation pour ce rôle. Quand j’étais dedans, il était mon unique obsession. Il le mérite, et encore plus», ajoute Timothée Chalamet dont l’engagement personnel pour le rôle a largement impressionné ses partenaires à l’écran. Notamment Edward Norton.

L’interprète de Pete Seeger à l’écran explique que Timothée Chalamet était immergé dans la peau de Bob Dylan «sans relâche». «Il n’acceptait aucune visite, aucun ami, aucun temps mort, rien. ‘Personne n’approche pendant que l'on fait ça’. Nous avons essayé de faire de notre mieux avec quelque chose qui est tellement sacrée pour beaucoup de gens. Et j’étais totalement d’accord – c’était comme si nous ne pouvions pas avoir un p*** de public pour ça. Nous devions y croire autant que possible. Et il avait raison d'être aussi protecteur», a notamment souligné Edward Norton.