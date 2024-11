Cinéma : voici les 5 films français les plus attendus en 2025

Après une année 2024 marquée par plusieurs succès du cinéma français en salle, la cuvée 2025 s’annonce très prometteuse avec des films ambitieux au programme. Voici les 5 longs métrages les plus attendus.

De Gaulle

© Ville de Paris

Annoncé en juillet 2021 par le site américain Variety, le dyptique «De Gaulle» - dont la partie 1 doit sortir en 2025 – d’Antonin Baudry s’inspire du livre de l’auteur britannique Julian Jackson, «De Gaulle, une certaine idée de la France», qui débutera son récit dans la première moitié de l’année 1940, le moment où un général inconnu ne peut se résoudre à accepter la défaite de son pays face à l’Allemagne nazie, et décide de rejoindre Londres, sans soutien, pour tenter d’organiser la résistance face à l’envahisseur.

Le film, et sa deuxième partie, relatera son parcours pendant la Seconde Guerre mondiale, avant de le suivre dans ses engagements politiques, jusqu’à sa mort le 9 novembre 1970. C’est Simon Abkarian qui aura la tâche d’incarner le Général à l’écran, tandis que Niels Schneider sera le Général Leclerc. Thierry Lhermitte, Karim Leklou, Anamaria Vartolomei, ou encore Benoît Magimel complètent le casting.

13 jours, 13 nuits

Adaptation du livre «13 jours, 13 nuits dans l'enfer de Kaboul» du commandant Mohamed Bida, le film ambitionne de restituer l’opération d’extraction spectaculaire menée par le militaire et ses hommes en août 2021, au moment où la capitale afghane tombe aux mains des talibans après le départ des troupes américaines, du personnel de l’ambassade de France et de leurs familles. Une course contre la montre intense inspirée d’une histoire vraie à couper le souffle.

Les spectateurs retrouveront Roschdy Zem dans le rôle principal, celui du commandant Mohamed Bida qui, avec dix policiers d’élite, va se retrouver lui-même à essayer de négocier la vie de 500 ressortissants français – hommes, femmes et enfants – avant que les talibans ne passent à l’offensive. Une mission héroïque menée avec bravoure et humanité et pleine de rebondissements. Lyna Khoudri, Sidse Babett Knudsen, Christophe Montenez, Yan Tual ou encore Fatima Adoum complètent le casting.

Chien 51

© Studiocanal

Actuellement en tournage, «Chiens 51» est un film de science-fiction développé par Studiocanal avec Cédric Jimenez (BAC Nord) à la réalisation, ainsi que Gilles Lellouche et Adèle Exarchopoulos (L’Amour ouf) dans les rôles principaux. Il est adapté du roman éponyme de Laurent Gaudé.

«En 2045, Paris est divisé en zones qui séparent les classes sociales et surveillé par l’IA Alma. Salia, enquêtrice d’élite de la Zone 2, et Zem, policier désabusé de la Zone 3, sont forcés de collaborer pour enquêter sur l’assassinat de l’inventeur d’Alma. Leur enquête va vite révéler des couches de conspiration bien plus profondes, qui les forcent à remettre en question leurs propres allégeances et la véritable nature de l’autorité qui gouverne le pays», précise le synopsis officiel.

Au générique, les spectateurs retrouveront également Louis Garrel, Xavier Dolan, Valéria Bruni-Tedeschi, Artus, Hugo Dillon, Stéphane Bak, Daphné Patakia ou encore Agathe Mougin. Sortie en salles prévue le 15 octobre 2025.

Kaamelott, partie 2

Attendu dans le courant de l’année 2025 – si tout va bien – «Kaamelott, partie 2» a lancé son tournage dans le plus grand secret l’été dernier (en juin selon les révélations de Joëlle Sevilla au site Lyon Femmes). Le scénario de cette suite est entouré de mystère, Alexandre Astier ayant tenu à ne rien divulguer – pas même à ses acteurs – jusqu’au dernier moment. Aucune image n’a fuité sur les réseaux. Pour rappel, pas moins de 2,6 millions de fans s’étaient déplacés dans les salles en 2021 pour voir le premier volet.

Dracula – A Love Tale

EXCLUSIVE FIRST LOOK: Caleb Landry Jones as Dracula in Luc Besson's Dracula: A Love Tale.





Besson says his new movie was sparked by his “fascination” with Jones rather than by a particular interest in the Dracula tale





MORE: https://t.co/L3Gn0TJOu8 pic.twitter.com/8LeQDeQOuw — Deadline (@DEADLINE) July 17, 2024

Nul doute que «Dracula – A Love Tale», qui marque le retour de Luc Besson derrière la caméra depuis «DogMan» en 2022, sera une des attractions de l’année 2025. Le réalisateur y retrouve le comédien américain Caleb Landry Jones, dont il compare le talent à celui de Gary Oldman, auquel il confie le rôle principal. Adaptation du roman de Bram Stocker, ce long métrage suivra la manière dont le prince Vladimir, au XVe siècle, perd sa bien-aimée avant d’être transformé en vampire. Et le choc qui est le sien au moment de croiser sa réincarnation à Londres, quatre siècles plus tard.

«L'approche est totalement romantique. Il y a cette dimension dans le roman de Bram Stoker, qui n'a pas été beaucoup exploitée. C'est une histoire d'amour au sujet d'un homme qui attend durant 400 ans la réincarnation de sa femme. C'est le véritable cœur de cette histoire, l'attente éternelle du retour de l'être aimé», précise Luc Besson au site américain Deadline.

«En général, on ne voit pas le personnage (Dracula) sous cet angle, dans le sens où on ne reste pas avec lui aussi longtemps que dans ce film. En général, le monstre est absent, et on joue avec lui tout au long du film. On n’entend pas grand-chose de lui. Dans ce film, on passe du temps avec lui d’une manière jamais vue auparavant, ce qui est bien. En général, on vous enlève le monstre. Dans ce film, on vous le donne», explique pour sa part Caleb Landry Jones au site américain Collider. Avec également Christoph Waltz, Zoë Bleu ou encore Matilda De Angelis.