Dragon Ball : le mythique manga japonais fête son 40e anniversaire ce mercredi

Dragon Ball célèbre ses 40 ans ce mercredi. L'œuvre emblématique avait fait ses débuts dans le Weekly Shonen Jump le 20 novembre 1984.

Kamé Hamé Ha ! Dragon Ball fête officiellement le 40e anniversaire de sa sortie originale, mercredi 20 novembre 2024.

Avant de conquérir des millions de lecteurs à travers le monde, le manga du regretté Akira Toriyama avait en effet fait ses débuts dans les pages du Weekly Shonen Jump de Shueisha, un magazine prisé des jeunes Japonais, en novembre 1984.

L'histoire commençait lorsque Son Goku, jeune garçon afublé d'une queue de singe récemment orphelin, rencontrait une adolescente férue de technologie nommée Bulma qui recherchait les «Dragon Balls», les sept boules de cristal mythiques dont la légende raconte qu’ils peuvent exaucer des vœux.

Peu de temps après, Son Goku lui montrait la boule à quatre étoiles que lui avait laissée son grand-père. Bulma invitait alors le garçon à se joindre à elle dans sa quête. Si Son Goku ne connaissait rien de la vie moderne, il s’avérait incroyablement fort, voire indestructible…



Librement inspirée du classique de la littérature chinoise du XVIe siècle «La Pérégrination vers l’Ouest» et par l'acteur expert en kung-fu Jackie Chan, l’histoire du manga racontait ensuite comment le jeune prodige s'initie aux arts martiaux, le suivant à travers des épreuves qu’il doit passer pour avancer dans sa «quête», et comment il va protéger la Terre d'ennemis maléfiques tels que les guerriers extraterrestres de la race «Saiyan».

Le manga Dragon Ball initial a été publié en série dans le Weekly Shonen Jump jusqu'en 1995, y compris les «Saiyan Arcs» (alias Dragon Ball Z).

Parangon du shonen au succès mondial

Dragon Ball appartient au shonen, un genre littéraire japonais qui s’adresse particulièrement aux jeunes garçons. Mélange unique d’action, d’humour et d’aventure, il est rapidement devenu un phénomène mondial.

Pour beaucoup, à l'instar des Français qui ont grandi dans les années 1980-1990 et l'ont découvert dans le Club Dorothée, Dragon Ball a été leur première introduction aux anime et aux manga. Bien que d'autres superproductions, comme «One Piece» et «Naruto», proposent depuis des recettes plus ou moins semblables, «Dragon Ball» demeure aujourd'hui la référence du genre.

Depuis ses débuts, le manga s’est vendu à au moins 260 millions d'exemplaires dans le monde, selon le site spécialisé mangazenkan.com. Outre sa suite «Dragon Ball Z» publiée entre 1989 et 1996, qui a mis en scène des combats d'anthologie notamment contre les guerriers extraterrestres de la race «Saiyan», ou encore Dragon Ball Super, plusieurs autres mangas dérivés et plus de 20 films et programmes télévisées ont vu le jour, sans compter les jeux vidéo (plus d'une centaine vendus à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires) et une impressionnante collection de produits de merchandising, des figurines aux cartes à jouer, qui font tourner à plein la machine à cash.

La dernière série en date, «Dragon Ball Daima», dont l'intrigue voit Goku, Bulma, Vegeta et plusieurs autres personnages transformés en enfants par le méchant roi Gomah, est sortie en octobre et est en train de conquérir encore une nouvelle génération de fans.

Un succès fou auquel Akira Toriyama n'avait jamais pensé. Il avait déclaré n’avoir «aucune idée» de la raison de la popularité de son manga, qualifiant notamment Dragon Ball de «miracle» dans un entretien accordé au quotidien Asahi en 2012. «Lorsque j’ai dessiné la série, tout ce que je voulais, c’était plaire aux garçons du Japon», avait alors affirmé le mangaka.

Preuve de l’émotion immense soulevée à l’annonce de sa disparition soudaine en mars 2024 à l’âge de 68 ans, pas moins de 2,5 millions de messages ont été postés sur X en seulement six heures, soit 267 messages par seconde, selon la plate-forme de veille Visibrain.

Son œuvre a inspiré un grand nombre d’autres créateurs au cours de ses 40 années d'existence et continuera probablement de le faire encore très longtemps.