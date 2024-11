«Dragons» : les premières images du film en live-action dévoilées

«Dragons» de Dean DeBlois, ré-imagination en live-action du film d'animation DreamWorks qui avait lancé la franchise à succès, dévoile ses premières images dans une bande-annonce épique qui laisse présager un long-métrage très proche de son modèle. La sortie du film est prévue le 11 juin 2025 en France.

Un dragon très fidèle. La première bande-annonce de l'adaptation en prises de vues réelles du film «Dragons», attendue dans les salles françaises le 11 juin 2025, a été mise en ligne ce mardi. Le remake des aventures de Harold et Krokmou en live-action se dévoilent donc enfin un peu. Reprenant presque plan pour plan des séquences du film d’animation original, le premier trailer semble annoncer un long-métrage très proche de son modèle.

Réalisé par Dean DeBlois, déjà aux commandes des trois volets en animation, «Dragons» («How to train Your Dragon», en VO) est la première adaptation en live-action d'un film DreamWorks. Il met notamment en scène Mason Thames («The Black Phone») dans la peau du héros Harold, et Nico Parker («The Last of Us») dans celui d'Astrid.

Une franchise à succès

Le film raconte la vie d'un village viking qui a souvent livré bataille contre les dragons. Jusqu'au jour où Harold, le jeune fils du chef, parvient à tisser un lien particulier avec le dragon Krokmou. «Sur l'île sauvage de Berk, où les Vikings et les dragons sont des ennemis acharnés depuis des générations, Harold se distingue, est-il indiqué dans le synopsis officiel. Fils inventif mais négligé du chef Stoick le Vaste, (Gerard Butler, qui reprend la voix de la franchise animée) Harold défie des siècles de tradition lorsqu'il se lie d'amitié avec Krokmou, un redoutable dragon Furie Nocturne».

«Leur lien improbable révèle la véritable nature des dragons et remet en question les fondements mêmes de la société viking. Avec la féroce et ambitieuse Astrid et l'excentrique forgeron du village Gobber à ses côtés, Harold affronte un monde déchiré par la peur et l'incompréhension, est-il précisé. Alors qu'une menace ancestrale émerge, mettant en danger à la fois les Vikings et les dragons, l'amitié de Harold avec Krokmou devient la clé pour forger un nouvel avenir. Ensemble, ils doivent naviguer sur le chemin délicat de la paix, s'envoler au-delà des frontières de leurs mondes et redéfinir ce que signifie être un héros et un leader».

Inspirée de la série de livres de Cressida Cowell, la franchise «Dragons » de DreamWorks Animation - trois films animés ont vu le jour en 2010 et 2019 - a captivé le public du monde entier, récoltant plus de 1,6 milliard de dollars de recettes au box-office mondial.