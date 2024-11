Les Misérables : 7 chiffres fous sur la comédie musicale de retour à Paris

La comédie musicale «Les Misérables» opère son grand retour en France dans une nouvelle production du Châtelet, pour 52 réprésentation, jusqu'au 2 janvier 2025. Un retour aux sources pour ce spectacle qui a vu le jour en 1980, à Paris avant de conquérir le monde, à coups de chiffres impressionnants.

Plus de 130 millions de spectateurs

C’est la comédie musicale la plus jouée dans le monde, depuis sa création en 1980, d’après l’œuvre de Victor Hugo adaptée par Alain Boublil, et mise en musique par Claude-Michel Schönberg. Avec plus de 130 millions de spectateurs, «Les Misérables» figure parmi ces spectacles devenus culte à l’international, à l’instar du «Fantôme de l’Opéra» (plus de 100 millions) «Le roi Lion» (plus de 110 millions) ou encore «Cats» (plus de 73 millions).

Joué dans 53 pays

Depuis ses débuts à Paris au Palais des Sports sous la direction de Robert Hossein, le spectacle «Les Misérables» a été joué dans 53 pays et traduit en 22 langues. C’est d’ailleurs à l’international, à Londres puis à New York, que «Les Mis», comme l’appellent les Britanniques, est devenu un spectacle culte grâce notamment à la version anglaise produite à partir de 1985 par Cameron Mackintosh, en collaboration avec Alain Boublil et Claude-Michel Schönberg.

Huit Tony Awards

Au fil de sa longue carrière internationale, «Les Misérables» ont décroché huit Tony Awards, l'équivalent aux Etats-Unis des Molières en France, dont celui de la Meilleure comédie musicale. Dans l'Hexagone, le spectacle a remporté le Molière du meilleur musical en 1992 et une Victoire de la musique la même année.

1500 pages en 2H50

Adapté du chef d’œuvre de Victor Hugo sorti en 1862, la comédie musicale porte sur scène les 1.500 pages du roman écrites sur vingt ans en 2H50 de spectacle. Pour ce faire, il a fallu opérer des choix et se concentrer sur «un fil rouge - la poursuite de Jean Valjean par Javert» – note Claude-Michel Schönberg à propos du spectacle, qui aurait selon lui duré 6 heures autrement.

Près de 40 ans d’exploitation à Londres

Si «Les Misérables» font leur grand retour à Paris, la comédie musicale n’a jamais quitté l’affiche du West End londonien depuis près de 40 ans. Le spectacle y est joué depuis 1985, sans interruption, un record.

Environ Trois fois à l’affiche à Paris en près de 45 ans d’existence

«Les Misérables» sont joués depuis 39 ans à Londres et sont restés 16 ans à l’affiche à Broadway. Pourtant en France, le spectacle n’a été que rarement programmé et ce malgré le succès des représentations dans l’Hexagone. Ainsi en 1980, à sa création, le spectacle a réuni un demi-million de spectateurs en seize semaines.

Mais il faudra attendre dix ans pour qu’il revienne à Mogador en 1991, réunissant 250.000 spectateurs en sept mois, puis 18 ans pour qu’il soit à nouveau joué cette fois au théâtre du Châtelet en 2009, à l’occasion des 25 ans de version anglaise née en 1985.