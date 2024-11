«Rust» : la mère d'Halyna Hutchins critique Alec Baldwin avant la première mondiale du film

«Rust», le western avec Alec Baldwin dont le tournage a été endeuillé par la mort de sa directrice de la photographie Halyna Hutchins, sera projeté en première mondiale ce mercredi lors d'un festival de cinéma en Pologne. Les proches de la victime ont décidé de boycotter l'événement. Sa mère pointe du doigt l'attitude d'Alec Baldwin.

Alors que la première du film «Rust» doit avoir lieu ce mercredi au Festival international du film Camerimage en Pologne, la mère de la directrice de la photographie ukrainienne Halyna Hutchins, décédée lors du tournage après un coup de feu accidentel, a critiqué publiquement Alec Baldwin, qui tenait l’arme au moment du drame.

Lors de la répétition d’une scène du film, dont le tournage avait eu lieu au Nouveau-Mexique en octobre 2021, l'acteur américain Alec Baldwin avait brandi une arme censée ne contenir que des balles à blanc, mais un tir à balle réelle avait mortellement touché Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza. Après une interruption le temps de l'enquête, le tournage du film avait repris l'an dernier dans le Montana.

Almost three years after the tragic death of Halyna Hutchins, cinematographer who was part of the festival family, Camerimage is set to honour her memory.



During this year’s EnergaCAMERIMAGE, a World Premiere screening of the film Rust will take place, followed by a unique panel. pic.twitter.com/jLMs8GyP2m

— EnergaCAMERIMAGE (@CamerimageFest) October 3, 2024