«The Studio» : Martin Scorsese et Charlize Theron parmi les nombreuses stars présentes dans la première bande-annonce de la nouvelle série comique de Seth Rogen

Martin Scorsese, Charlize Theron, Bryan Cranston, Ron Howard et bien d'autres font partie des stars qui apparaissent dans la bande-annonce de «The Studio», la série comique de et avec Seth Rogen pour Apple TV+.

Hollywood, cet endroit où les rêves… vont mourir. Apple TV+ a publié ce mardi la première bande-annonce de la nouvelle série comique de et avec Seth Rogen. «The Studio» plonge dans les coulisses impitoyables de l’industrie cinématographique hollywoodienne.

La vidéo (à voir en VO ci-dessous) dévoile un certain nombre de guests de renom, dont Martin Scorsese, Charlize Theron, Bryan Cranston, Ron Howard et bien d'autres. Seth Rogen joue dans la série le rôle de Matt Remick, le nouveau directeur de Continental Studios, sur les épaules duquel pèse une pression énorme. Il y donne notamment la réplique à Catherine O'Hara, Kathryn Hahn, Ike Barinholtz et Chase Sui Wonders.

Selon le synopsis officiel : «Alors que les films luttent pour rester en vie et pertinents, Matt et son équipe de cadres se battent contre leurs propres insécurités alors qu'ils luttent contre des artistes narcissiques et des chefs d'entreprise lâches dans la poursuite toujours insaisissable de faire de grands films. Avec leurs costumes de pouvoir masquant leur sentiment de panique permanent, chaque fête, visite de plateau, décision de casting, réunion marketing et cérémonie de remise de prix leur offre une opportunité de succès éclatant ou de catastrophe mettant fin à leur carrière. En tant que personne qui mange, dort et respire cinéma, c'est le travail que Matt a poursuivi toute sa vie, et cela pourrait très bien le détruire.»

Hollywood. Where dreams go to die.#TheStudio — March 26 on Apple TV+ pic.twitter.com/HiHkk2n85N — Apple TV (@AppleTV) November 19, 2024

Lionsgate Television produit «The Studio» pour Apple TV+. La série a été créée par Peter Huyck et Alex Gregory avec Seth Rogen, Evan Goldberg et Frida Perez. Seth Rogen et son collaborateur de longue date Evan Goldberg sont également réalisateurs et producteurs exécutifs via leur société Point Grey Pictures.

Les deux premiers épisodes de cette série en 10 volets seront diffusés le 26 mars 2025, avec un nouvel épisode le mercredi suivant jusqu'au 21 mai.

A noter que Seth Rogen sera par ailleurs prochainement à l’affiche du premier film d'Aziz Ansari, «Good Fortune» au côté de Keanu Reeves.